Абдель-Азиз – об обвинениях против Махачева: «В среду я всех опозорю. Следите за новостями»

Теги допинг UFC Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз выступил с заявлением по поводу обвинений против чемпиона UFC в легком весе в нелегальном использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски.

Представитель Махачева обещает сообщить подробности в среду, 22 февраля.

«Эти люди, выдумывающие всякую чушь, шокируют меня. Ислам не делал ничего с капельницей. Даже если бы он захотел, мы бы сделали это законным способом.

Ведь многие бойцы даже не знали, что они на самом деле могут использовать капельницу. В среду я опозорю их всех. Следите за новостями», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»

Ислам Махачев: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»

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3 комментария

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Elkorazon01
Ответ уличный иуда
Сам себя не опозорь Дельфин
Плюсиков захотелось тебе ) жалко мне тебя
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr Heisenberg
Ответ уличный иуда
Сам себя не опозорь Дельфин
В хату интернет провели?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
Сам себя не опозорь Дельфин
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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