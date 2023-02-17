Абдель-Азиз – об обвинениях против Махачева: «В среду я всех опозорю. Следите за новостями»
Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз выступил с заявлением по поводу обвинений против чемпиона UFC в легком весе в нелегальном использовании капельниц перед боем с Алексом Волкановски.
Представитель Махачева обещает сообщить подробности в среду, 22 февраля.
«Эти люди, выдумывающие всякую чушь, шокируют меня. Ислам не делал ничего с капельницей. Даже если бы он захотел, мы бы сделали это законным способом.
Ведь многие бойцы даже не знали, что они на самом деле могут использовать капельницу. В среду я опозорю их всех. Следите за новостями», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.
У команды Волкановски нет доказательств вины Махачева: «Мы точно знаем, что что-то происходит, только не можем сказать, что именно»
Ислам Махачев: «Вы должны нести ответственность за такие обвинения»
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