Сехудо дебютировал в стэндапе: «Кажется, для бойца вышло неплохо»

Теги UFC Генри Сехудо Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо попробовал себя в комедии.

Боец опубликовал в соцсетях отрывок из своего монолога на сцене стэндап-клуба.

«Всем привет, посмотрите мое комедийное шоу. Кажется, для бойца вышло неплохо», – подписал видео Сехудо.

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3 комментария

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mario-romario
Тройной клоун оказался на своем месте 😀
0
-1
-1
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Hunteralex
Ответ Артём Сергеев
по пути Джо Рогана, следующий этап коментаторство
Немного Джо Рогана, немного Даниэля Кормье)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Сергеев
по пути Джо Рогана, следующий этап коментаторство
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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