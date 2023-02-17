Сехудо дебютировал в стэндапе: «Кажется, для бойца вышло неплохо»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо попробовал себя в комедии.

Боец опубликовал в соцсетях отрывок из своего монолога на сцене стэндап-клуба.

«Всем привет, посмотрите мое комедийное шоу. Кажется, для бойца вышло неплохо», – подписал видео Сехудо.

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