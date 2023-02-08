Генри Сехудо: «Махачев вырос в среде олимпийских чемпионов. Вот почему для Волкановски победить Ислама – чертовски сложная задача»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя и на UFC 284.

«Алекс ничего не сможет сделать, потому что у Ислама борцовская база. Я выступал в Дагестане, меня там победили. Своим успехом в спорте я во многом обязан Дагестану.

Ислам... Откуда он родом? Он вырос в среде олимпийских чемпионов и чемпионов мира, он может тренироваться с лучшими из лучших.

Вот почему для Алекса победить Ислама – чертовски сложная задача. Стоит отдать ему должное за смелость. Но я думаю, что для Махачева это будет легкая работа», – сказал Сехудо.

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