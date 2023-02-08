Генри Сехудо: «Махачев вырос в среде олимпийских чемпионов. Вот почему для Волкановски победить Ислама – чертовски сложная задача»

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски на UFC 284.

«Алекс ничего не сможет сделать, потому что у Ислама борцовская база. Я выступал в Дагестане, меня там победили. Своим успехом в спорте я во многом обязан Дагестану.

Ислам... Откуда он родом? Он вырос в среде олимпийских чемпионов и чемпионов мира, он может тренироваться с лучшими из лучших.

Вот почему для Алекса победить Ислама – чертовски сложная задача. Стоит отдать ему должное за смелость. Но я думаю, что для Махачева это будет легкая работа», – сказал Сехудо.

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4 комментария

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Алексей Дольский
Единственный вариант для Алекса это лакипанч. Больше шансов у него с Исламом просто нет.
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armageddon123456
Сехудыч, вот от чего ты такой адекватный
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Katin Dag
В селении Леваши в 2007 году проиграл,я этот проигрыш видел вживую,мое село в 13 км от Леваши
+3
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Ussaev M
100%
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-1
+1
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