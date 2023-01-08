Райан Гарсия – Джервонте Дэвису: «Больше никаких разговоров. Давай подеремся 15 апреля»

Проспект легкого дивизиона прокомментировал победу чемпиона WBA Super Джервонты Дэвиса над Эктором Луисом Гарсией.

«Пока, Танк, для тебя все закончилось. Больше никаких разговоров. Давай сделаем это 15 апреля», – написал Гарсия в соцсети.

В рамках вечера бокса от PBC Дэвис победил Эктора Гарсию техническим нокаутом в 9-м раунде.

Джервонта Дэвис победил Эктора Луиса Гарсию техническим нокаутом