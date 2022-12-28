Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии. Через 11 дней у него титульный поединок

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии.

Боксер был задержан в округе Броуард (Флорида, США). Полиция арестовала непобежденного спортсмена, обвинив его в нанесении телесных повреждений.

В среду состоится первое слушание, на котором официально будут предъявлены обвинения и рекомендации по залогу.

7 января у Дэвиса запланирован титульный бой с доминиканцем Эктором Гарсией в Вашингтоне.

Джервонта Дэвис 7 января подерется с Эктором Луисом Гарсией

Стивенсон – Дэвису об их спаррингах: «Сука, нигга, заткнись. Не делай хайп на этом дерьме»