Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии. Через 11 дней у него титульный поединок

Теги происшествия легкий вес бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии.

Боксер был задержан в округе Броуард (Флорида, США). Полиция арестовала непобежденного спортсмена, обвинив его в нанесении телесных повреждений.

В среду состоится первое слушание, на котором официально будут предъявлены обвинения и рекомендации по залогу.

7 января у Дэвиса запланирован титульный бой с доминиканцем Эктором Гарсией в Вашингтоне.

Джервонта Дэвис 7 января подерется с Эктором Луисом Гарсией

Стивенсон – Дэвису об их спаррингах: «Сука, нигга, заткнись. Не делай хайп на этом дерьме»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иса Умаров
Чемпион WBA. Тебе лучше удалить аккаунт. Это бокс.
Ну что ты сразу удалять-то.
На первый раз можно устным выговором ограничиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иса Умаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Артём Мирошниченко
Блин по какому спорту чемпион, какая организация, я что гуглить сюда пришёл. Что я вам каждого бойца обязан знать
Чемпион WBA. Тебе лучше удалить аккаунт. Это бокс.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Мирошниченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Блин по какому спорту чемпион, какая организация, я что гуглить сюда пришёл. Что я вам каждого бойца обязан знать
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий