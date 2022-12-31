«Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери». Девушка Дэвиса отозвала иск

Женщина, которую якобы ударил чемпион WBA Super в легком весе Джервонта Дэвис, отозвала свой иск.

«Эти прошедшие дни были чрезвычайно утомительными для всех вовлеченных сторон. Эта ситуация была последней, которую я хотела бы придать огласке.

Состояние наших отношений было хрупким. Джервонта и я были виноваты в споре. Пока эмоции накалялись, я сделала не нужный звонок в правоохранительные органы в напряженный момент, когда была в бешенстве. Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери.

Сегодня мы обратились за помощью, необходимой для продвижения вперед в нашей жизни. Я уверена, что благодаря предоставленным консультациям мы добьемся успеха в нашей динамике совместного воспитания дочери», – сообщила девушка.

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