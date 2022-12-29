«Он намерен меня убить, я в опасности». TMZ опубликовал запись якобы звонка жертвы Дэвиса в полицию

Издание TMZ Sports опубликовало запись телефонного разговора в службу спасения, который исходил, как утверждают журналисты, от девушки Джервонты Дэвиса.

В разговоре с оператором девушка кричала и обвиняла боксера в нанесении побоев и порче автомобиля.

«Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь попасть домой. В моей машине ребенок, и он напал на меня перед ребенком. А теперь он портит мои шины!

Пожалуйста, помогите мне. Он намерен меня убить! Мне надо домой. Я сейчас в опасности!» – сказала предполагаемая жертва преступления.

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