«Он намерен меня убить, я в опасности». TMZ опубликовал запись якобы звонка жертвы Дэвиса в полицию

Теги происшествия легкий вес бокс Джервонта Дэвис Бокс/MMA/UFC

Издание TMZ Sports опубликовало запись телефонного разговора в службу спасения, который исходил, как утверждают журналисты, от девушки Джервонты Дэвиса.

В разговоре с оператором девушка кричала и обвиняла боксера в нанесении побоев и порче автомобиля.

«Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь попасть домой. В моей машине ребенок, и он напал на меня перед ребенком. А теперь он портит мои шины!

Пожалуйста, помогите мне. Он намерен меня убить! Мне надо домой. Я сейчас в опасности!» – сказала предполагаемая жертва преступления.

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2 комментария

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Freddy Durst
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Мелочи жизни....
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Denis0017
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Как она смогла позвонить после нападения чемпиона мира по боксу?
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