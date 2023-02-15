Кормье не хочет немедленно реванша Махачева и Волкановски: «В реальности Ислам выиграл бой»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, почему не хочет видеть реванш между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Точно знаю, что не хочу прямо сейчас видеть реванш. Думаю, что Волкановски проделал хорошую работу.
Не знаю, должен ли Махачев давать немедленный реванш, потому что в реальности он выиграл этот бой», – сказал Кормье.
На UFC 284 Махачев победил единогласным решением судей.
Кормье – про первое место Волкановски в рейтинге P4P: «Он наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории»
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