Кормье не хочет немедленно реванша Махачева и Волкановски: «В реальности Ислам выиграл бой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Даниэль Кормье Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, почему не хочет видеть реванш между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Точно знаю, что не хочу прямо сейчас видеть реванш. Думаю, что Волкановски проделал хорошую работу.

Не знаю, должен ли Махачев давать немедленный реванш, потому что в реальности он выиграл этот бой», – сказал Кормье.

На UFC 284 Махачев победил единогласным решением судей.

Кормье – про первое место Волкановски в рейтинге P4P: «Он наглядно показал, что его бойцовский стиль работает в другой весовой категории»

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1 комментарий

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Ussaev M
100%. пусть сначала пройдет Царукяна или Гамрота. дальше может быть и реванш получит. а так Дариуш в случае победы над Чарльзом заслужил больше чем кто либо титульник.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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