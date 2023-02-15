Кадыров – о Махачеве: «Предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена бьет по репутации UFC. Главное – наказать «представителя российского империализма»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по ситуации с обвинениями в адрес чемпиона UFC в легком весе .

Ранее боец Дэн Хукер предположил, что Махачев после взвешивания перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский боец UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски.

Его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Само собой, обвинения ничем не подкреплены и основываются лишь на слухах и домыслах.

Казалось бы, подобные обвинения требуют тщательного расследования и подтверждения самого факта применения запрещенного вещества, но только не в этом случае. Здесь речь идет о российском бойце, а это означает только одно: необходимо соответствовать современной политической повестке – во всех грехах обвинять Россию.

Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьезно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира – UFC. Но это мало кого волнует. Главное – наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации.

Спросите, удивлен ли я? Конечно же нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В ее основе лежит незыблемый принцип – давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты.

Тем не менее несколько вещей мы знаем точно: первое – обвинения со стороны поверженного австралийца и некоторых лиц пусты. Как подтвердил сам спортсмен, до и после боя соответствующей комиссией его тестировали на допинг порядка четырех раз, что подтверждается характерными синяками.

Из этого следует второе – Ислам Махачев заслуженный чемпион UFC. И последний, третий факт – Россия всегда была, остается и будет впереди всего мира, крайне болезненный для всех западных идеологов. И с этим им придется мириться!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?