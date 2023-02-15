Кадыров – о Махачеве: «Предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена бьет по репутации UFC. Главное – наказать «представителя российского империализма»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Ислам Махачев UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по ситуации с обвинениями в адрес чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Ранее боец Дэн Хукер предположил, что Махачев после взвешивания перед титульным боем против Алекса Волкановски на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Сегодня объектом бурного обсуждения стал российский боец UFC Ислам Махачев, который недавно одолел в честном противостоянии австралийца Александра Волкановски.

Его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Само собой, обвинения ничем не подкреплены и основываются лишь на слухах и домыслах.

Казалось бы, подобные обвинения требуют тщательного расследования и подтверждения самого факта применения запрещенного вещества, но только не в этом случае. Здесь речь идет о российском бойце, а это означает только одно: необходимо соответствовать современной политической повестке – во всех грехах обвинять Россию.

Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьезно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира – UFC. Но это мало кого волнует. Главное – наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации.

Спросите, удивлен ли я? Конечно же нет. Политика США предсказуема и весьма однобока. В ее основе лежит незыблемый принцип – давить всех несогласных. Меняются лишь способы и инструменты.

Тем не менее несколько вещей мы знаем точно: первое – обвинения со стороны поверженного австралийца и некоторых лиц пусты. Как подтвердил сам спортсмен, до и после боя соответствующей комиссией его тестировали на допинг порядка четырех раз, что подтверждается характерными синяками.

Из этого следует второе – Ислам Махачев заслуженный чемпион UFC. И последний, третий факт – Россия всегда была, остается и будет впереди всего мира, крайне болезненный для всех западных идеологов. И с этим им придется мириться!» – написал Кадыров в телеграм-канале.

Махачева обвинили в использовании капельниц. А разве он что-то нарушил?

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12 комментариев

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Берни Парент
Цицерон, не иначе..Или всё же Сократ..?

https://www.youtube.com/watch?v=fz3-qzowLkM
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Kanan Jarrus
хочу увидеть видео того, как кадырова читает хотя бы первый абзац этого спича
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shahmur
сам же и раздувает
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Kalahun
Кадыров реально существует? Это не мем?
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жирный кот
сам рамзан данный текст без переводчика не осилил бы. зачем этот цирк с его «высказываниями».
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sanek maloi
Ответ Tihonovetskiy
При всем уважении, Дэну только одно волнует, и это Бенжамин.
Шайтанама этот Хукер, ему столько $ заплатили, чтобы он на коротком уведомлении против Ислама вышел и проиграл, а он теперь на нашего дорогого брата клевещет!)))
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vulturecrow
победу присудили американские судьи, пояс и гонорар дала американская организация, обвинил австралиец. вывод: США политически атакует Россию. ясно-понятно.
впрочем, история интересная. доказательств никаких нет, я не припомню таких беспочвенных обвинений в UFC в прошлом. Дана, вроде, не вмешивается. есть подозрение, что Ислама будут продавать как злодея на Западе и как героя - на Востоке. но вот не нравится мне, что разменной монетой тут становится репутация бойца.
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Men77
Все таки недолюбливал Рамзан Хабиба)
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Tihonovetskiy
При всем уважении, Дэну только одно волнует, и это Бенжамин.
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Russ Ivan
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здоровяк
Как изначально выглядело заявление до подключения копирайтера:
«Дон дон дон дооон дон дооон доон дон донн доооон ддон дн доон.......дон!»
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Максим Новиков
Особенно в футболе и производстве.. Да хоть чего.
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