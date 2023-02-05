«Я был рядом». Александр Емельяненко опубликовал фото Грейси, который вышел в октагон к Федору в футболке с его изображением

завершил карьеру после поражения от на 290.

Бой завершился победой американца нокаутом в первом раунде. После поединка в октагон вышли легенды ММА, среди которых был .

Бразильский ветеран надел футболку с изображением .

«Я был рядом», – отреагировал Емельяненко-младший.

«Легендарная мафия». Поприветствовать Федора в октагон вышли Хендерсон, Соннен, Грейси и другие