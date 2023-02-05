«Я был рядом». Александр Емельяненко опубликовал фото Грейси, который вышел в октагон к Федору в футболке с его изображением
Федор Емельяненко завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера на Bellator 290.
Бой завершился победой американца нокаутом в первом раунде. После поединка в октагон вышли легенды ММА, среди которых был Ренцо Грейси.
Бразильский ветеран надел футболку с изображением Александра Емельяненко.
«Я был рядом», – отреагировал Емельяненко-младший.
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