«Я был рядом». Александр Емельяненко опубликовал фото Грейси, который вышел в октагон к Федору в футболке с его изображением

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Ренцо Грейси Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера на Bellator 290.

Бой завершился победой американца нокаутом в первом раунде. После поединка в октагон вышли легенды ММА, среди которых был Ренцо Грейси.

Бразильский ветеран надел футболку с изображением Александра Емельяненко.

«Я был рядом», – отреагировал Емельяненко-младший.

«Легендарная мафия». Поприветствовать Федора в октагон вышли Хендерсон, Соннен, Грейси и другие

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9 комментариев

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sanek maloi
Ответ Los Galácticos
Грейси наверное думал что это Фёдор изображен у него на футболке )
Федор со времён Прайда лысый, АЕ в Прайде выступал волосатым, Грейси идиот что-ли, чтобы так перепутать братьев, хоть они все трое похожи.
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нерд халилович
Это фотошоп там был Коваленко😆😆😆
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Andrew Wryneck
эти белые все на одно лицо
0
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arsenal.ave
Грейси начал раскрутку боя
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Сергей Коновалов
Ты был с бодуна в другом месте!
+1
-1
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sanek maloi
Ответ Los Galácticos
Грейси наверное думал что это Фёдор изображен у него на футболке )
Да просто Ренцо не знает о терках между братьями)
+2
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Крыс Пол
Всех этих Кличко, Емельяненко на Западе не различают.
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Los Galácticos
Грейси наверное думал что это Фёдор изображен у него на футболке )
+13
-3
+10
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Нежный Джохар
Троль)
+4
-2
+2
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