«Легендарная мафия». Поприветствовать Федора в октагон вышли Хендерсон, Соннен, Грейси и другие
Российский боец Федор Емельяненко завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера на Bellator 290.
Последний бой россиянина посетили Марк Коулман, Дэн Хендерсон, Квинтон Джексон, Чейл Соннен, Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.
«Легендарная мафия», – написал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде
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