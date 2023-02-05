«Легендарная мафия». Поприветствовать Федора в октагон вышли Хендерсон, Соннен, Грейси и другие

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Российский боец Федор Емельяненко завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера на Bellator 290.

Последний бой россиянина посетили Марк Коулман, Дэн Хендерсон, Квинтон Джексон, Чейл Соннен, Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.

«Легендарная мафия», – написал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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7 комментариев

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Нежный Джохар
Грейси троль)
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Lawyer01
Хендерсон тоже поздно ушел, но этот дед был реально опасным до самого конца.
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Евгений Якутов
Джексон на Зулузиньо стал похож)))
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sanek maloi
Красиво проводили на пенсию легенду)))
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Джонни Петров
отдали дань уважения, как бы то не было 👏
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sanek maloi
В свое время творили историю в би) кстати только Кокер так сильно не постарел, а легенды би стали дедулями
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mot1v
Десантировались сегодня оба на настил.
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