«Легендарная мафия». Поприветствовать Федора в октагон вышли Хендерсон, Соннен, Грейси и другие

Российский боец завершил карьеру после поражения от Райана Бейдера на Bellator 290.

Последний бой россиянина посетили , , , Чейл Соннен, , Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.

«Легендарная мафия», – написал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Финал карьеры Федора Емельяненко – кровавое поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде