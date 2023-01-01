Пимблетт заплатил 50 фунтов хейтеру, вышедшему с ним на спарринг

Теги UFC легкий вес (MMA) Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Пэдди Пимблетт выразил уважение фанату ММА, который критиковал его в соцсетях, но согласился на спарринг.

Этот эпизод попал в один из выпусков блога Пимблетта: Пэдди пригласил хейтера в свой спортзал для небольшого поединка и оплатил ему дорогу.

Легковес UFC пообещал оппоненту 500 фунтов, если тот продержится с ним полную дистанцию, но бой закончился в третьем раунде из-за травмы соперника.

При этом Пимблетт выразил уважение и заплатил фанату 50 фунтов.

«Все остальные люди говорят: «О, Пэдди то, Пэдди это». Но они все боятся приехать. А теперь посмотрите на этого мужчину», – сказал Пэдди, обняв гостя.

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2 комментария

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j30
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5hxrb7mywu
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Олег Монгол😁
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