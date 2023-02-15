Джефф Монсон: «Я в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт»
Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон сообщил, что находится в процессе отказа от гражданства США.
– Поддерживаете связь с Соединенными Штатами?
– У меня там трое детей – этим все сказано. И потом, там моя команда – я знаю этих ребят двадцать лет: мои спарринг партнеры, тренеры, мои друзья.
Правда, я не был в Штатах уже больше года. Конечно, поехал бы, если бы это было возможно. Но сейчас это крайне непросто из за ситуации на Украине.
К слову, я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт.
51-летний Монсон получил российское гражданство в 2018-м, у спортсмена также есть паспорта ЛНР.
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