Джефф Монсон: «Я в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт»

Теги MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон сообщил, что находится в процессе отказа от гражданства США.

– Поддерживаете связь с Соединенными Штатами?

– У меня там трое детей – этим все сказано. И потом, там моя команда – я знаю этих ребят двадцать лет: мои спарринг партнеры, тренеры, мои друзья.

Правда, я не был в Штатах уже больше года. Конечно, поехал бы, если бы это было возможно. Но сейчас это крайне непросто из за ситуации на Украине.

К слову, я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт.

51-летний Монсон получил российское гражданство в 2018-м, у спортсмена также есть паспорта ЛНР.

«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023

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4 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Ну фиг откажется
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DrDro
Процесс отказа такой же, как отъезд Минеева.
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Джесси Пинкман
Подумай хорошенько, Джефф. А то с нашим скоро вообще никуда не уедешь.
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Арни Терминатор
Сказал Монсон с сожалением))
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