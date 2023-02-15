Джефф Монсон: «Я в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт»

Ветеран ММА и российский политик сообщил, что находится в процессе отказа от гражданства США.

– Поддерживаете связь с Соединенными Штатами?

– У меня там трое детей – этим все сказано. И потом, там моя команда – я знаю этих ребят двадцать лет: мои спарринг партнеры, тренеры, мои друзья.

Правда, я не был в Штатах уже больше года. Конечно, поехал бы, если бы это было возможно. Но сейчас это крайне непросто из за ситуации на Украине.

К слову, я сейчас в процессе отказа от американского гражданства. После этого у меня останется только российский паспорт.

51-летний Монсон получил российское гражданство в 2018-м, у спортсмена также есть паспорта ЛНР.

«Почему США не забанили за Афганистан и Ирак? Американцы просто боятся: они знают, что боксеры из России очень хороши». Монсон об отказе США от участия в ЧМ-2023