Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон рассказал, как отреагировал на присоединение Луганса и Донецка в состав России.

– Вам не кажется, что одна из главных претензий к Путину и России, что он присоединяет территории? США ведь так не делают...

– А зачем это США? Они делают по-другому. Как много островов они контролируют по факту? Те же Филиппины. Они фактически владеют Пуэрто-Рико. Это их колонии.

Они могут сколько угодно говорить, что у людей там есть выбор, но это колонии США. Люди забывают, что те республики 8 лет назад сами захотели независимости. И они провели референдум, не желая оставаться частью киевского режима.

США постоянно говорят о демократии. Но люди именно проголосовали быть частью России сейчас. На Украине могут сколько угодно кричать, что это было неконституционно. Но каким образом к власти пришло их нынешнее правительство? Через переворот. А вот отделившиеся республики провели референдум.

Опять же, я опросил более тысячи человек, когда был там. И лишь процент говорили, что хотят независимости. Остальные хотели в Россию, быть под ее защитой и частью ее экономики.

Они чувствует себя русскими и говорят по-русски. Я был удивлен, так как думал, что полной независимости будут желать гораздо больше.

– Вы часто общаетесь со своими знакомыми в США и остальном мире? Что они вам рассказывают?

– Да, я постоянно с ними общаюсь. Сперва многие относились отрицательно к Путину и спецоперации. Но я пытался объяснять им всю ситуацию, подкрепляя свои слова существенными фактами, показывая им обе стороны.

Доказывал, что это вина не России, а США. Многие уже соглашаются со мной, уровень дискуссии меняется. Я жил в США, живу в России, много времени провел на Донбассе.

Я видел разные ситуации, общался напрямую с людьми, которые живут фактически в зоне боевых действий. И я могу им доверять.

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