Соннен – о слухах про капельницу для Махачева перед UFC 284: «Ни одна медсестра не расскажет об этом»
Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что слухи про использование Исламом Махачевым капельницы перед боем с Алексом Волкановски невозможно проверить.
Соннен напомнил, что медработники ограничены медицинской тайной, поэтому слова Дэна Хукера, который обвинил Махачева в нарушении антидопинговых правил, нельзя подтвердить или опровергнуть.
«Если бы у нас был медицинский работник, в данном случае медсестра, который бы вышел и сказал под присягой: «Я сделала это»...
В Америке мы быстро отбираем у них лицензию... Я с уверенностью могу сказать вам, что эта медсестра никогда не признается в этом», – сказал Соннен.
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