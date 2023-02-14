Соннен – о слухах про капельницу для Махачева перед UFC 284: «Ни одна медсестра не расскажет об этом»

Теги UFC Чейл Соннен Ислам Махачев Дэн Хукер Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что слухи про использование Исламом Махачевым капельницы перед боем с Алексом Волкановски невозможно проверить.

Соннен напомнил, что медработники ограничены медицинской тайной, поэтому слова Дэна Хукера, который обвинил Махачева в нарушении антидопинговых правил, нельзя подтвердить или опровергнуть.

«Если бы у нас был медицинский работник, в данном случае медсестра, который бы вышел и сказал под присягой: «Я сделала это»...

В Америке мы быстро отбираем у них лицензию... Я с уверенностью могу сказать вам, что эта медсестра никогда не признается в этом», – сказал Соннен.

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2 комментария

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Los Galácticos
Так медсестрой был Хабиб
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ZaharPetrovicUralez
Ислам в суд должен подать на Хукера и подобных за клевету на много/много миллионов. Пусть доказывают, чтоб в ьудущем репутацию не портили
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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