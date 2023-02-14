Соннен – о слухах про капельницу для Махачева перед UFC 284: «Ни одна медсестра не расскажет об этом»

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что слухи про использование капельницы перед боем с невозможно проверить.

Соннен напомнил, что медработники ограничены медицинской тайной, поэтому слова , который обвинил Махачева в нарушении антидопинговых правил, нельзя подтвердить или опровергнуть.

«Если бы у нас был медицинский работник, в данном случае медсестра, который бы вышел и сказал под присягой: «Я сделала это»...

В Америке мы быстро отбираем у них лицензию... Я с уверенностью могу сказать вам, что эта медсестра никогда не признается в этом», – сказал Соннен.

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