Чендлер – про Махачева: «Он – наш чемпион. Какое-то время все мы не отдавали ему должное»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал об отношении к чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.

«Ислам пришел и доказал, что он тот, за кого себя выдает. Какое-то время все мы не отдавали ему должное, потому что у него было слабое резюме. Он не заслуживал титульного шанса, но вышел и победил Чарльза Оливейру, победил Дэна Хукера.

Этим Махачев доказал, что он – наш чемпион, и мы должны это принять. Я хотел бы проверить свою американскую борьбу против его дагестанского грэпплинга, но мне нужно одержать несколько побед и доказать, что я заслуживаю быть на этой позиции.

Он – наш чемпион, я рад видеть победы, которые он одерживает. Думаю, что он одержит еще немало побед», – сказал Чендлер.

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11 комментариев

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Zakal
Ответ \\\ VORON ///
Зря такое пишешь. Да, про Хабиба на ресурсе часто встречаются обильно плюсуемые негативные комментарии, иногда обоснованные, а иногда и не очень. Но к Исламу здесь довольно ровное отношение, он довольно скромный парень и не успел свою репутацию испортить, надеюсь, и не испортит в дальнейшем. Такими комментариями, как твой, в котором ты противопоставляешь дагестанца Махачева и русских, можно добиться такого же отношения, как к Хабибу. Не стоит поджигать.
а то ,что он квокку покормил не в счет?
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alexander bakulin
ну, было реально смешно слышать, когда чендлер кукарекал, что ислам титульник не заслужил. когда он сам "заслужил" титульник в своём втором бою в UFC, побив пенсионера тони, с букетом хронических травм.
да и тот же оливейра получил титульник, никого из топа не бив.
после тех вскукареков, фанаты ислама нехилый такой вставили чендлеру пистон, в твиттере и инстаграме. комменты даже он закрывал долгое время.
поэтому всячески сейчас пытается сдать назад и ислама превозносит.
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\\\ VORON ///
Ответ Isa Babaev
Ваням и Саням со спорстру он ничего еще не доказал, ему подсунули легких бойцов всяких Оливейр кококо
Зря такое пишешь.
Да, про Хабиба на ресурсе часто встречаются обильно плюсуемые негативные комментарии, иногда обоснованные, а иногда и не очень. Но к Исламу здесь довольно ровное отношение, он довольно скромный парень и не успел свою репутацию испортить, надеюсь, и не испортит в дальнейшем.
Такими комментариями, как твой, в котором ты противопоставляешь дагестанца Махачева и русских, можно добиться такого же отношения, как к Хабибу. Не стоит поджигать.
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уличный иуда
Все четко
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armageddon123456
Вот как должны о нем отзываться соперники - и понециальные и бывшие - а не вот это вот все про капельницы (бездоказательно) и про неправильную победу
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Kanan Jarrus
чендлер протрезвел?)
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Akram Mahmudov
👍👍👍
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realsila
Наконец то главный критик признал что Ислам сильнее их
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Hi-Tech
Мне кажется что на момент чемпионства Хабиб достиг потолка возможностей. А Ислам на мой взгляд может ещё значительно прогрессировать. Жаль уважаемого Абдулманапа уже нет, многому мог ещё научить Ислама и других ребят.
+3
0
+3
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Isa Babaev
Ваням и Саням со спорстру он ничего еще не доказал, ему подсунули легких бойцов всяких Оливейр кококо
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Плинтусова
Достойно
+9
-1
+8
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