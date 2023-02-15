Чендлер – про Махачева: «Он – наш чемпион. Какое-то время все мы не отдавали ему должное»
Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал об отношении к чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.
«Ислам пришел и доказал, что он тот, за кого себя выдает. Какое-то время все мы не отдавали ему должное, потому что у него было слабое резюме. Он не заслуживал титульного шанса, но вышел и победил Чарльза Оливейру, победил Дэна Хукера.
Этим Махачев доказал, что он – наш чемпион, и мы должны это принять. Я хотел бы проверить свою американскую борьбу против его дагестанского грэпплинга, но мне нужно одержать несколько побед и доказать, что я заслуживаю быть на этой позиции.
Он – наш чемпион, я рад видеть победы, которые он одерживает. Думаю, что он одержит еще немало побед», – сказал Чендлер.
Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?
да и тот же оливейра получил титульник, никого из топа не бив.
после тех вскукареков, фанаты ислама нехилый такой вставили чендлеру пистон, в твиттере и инстаграме. комменты даже он закрывал долгое время.
поэтому всячески сейчас пытается сдать назад и ислама превозносит.
Да, про Хабиба на ресурсе часто встречаются обильно плюсуемые негативные комментарии, иногда обоснованные, а иногда и не очень. Но к Исламу здесь довольно ровное отношение, он довольно скромный парень и не успел свою репутацию испортить, надеюсь, и не испортит в дальнейшем.
Такими комментариями, как твой, в котором ты противопоставляешь дагестанца Махачева и русских, можно добиться такого же отношения, как к Хабибу. Не стоит поджигать.