Чендлер – про Махачева: «Он – наш чемпион. Какое-то время все мы не отдавали ему должное»

Легковес UFC Майкл Чендлер рассказал об отношении к чемпиону дивизиона .

«Ислам пришел и доказал, что он тот, за кого себя выдает. Какое-то время все мы не отдавали ему должное, потому что у него было слабое резюме. Он не заслуживал титульного шанса, но вышел и победил Чарльза Оливейру, победил Дэна Хукера.

Этим Махачев доказал, что он – наш чемпион, и мы должны это принять. Я хотел бы проверить свою американскую борьбу против его дагестанского грэпплинга, но мне нужно одержать несколько побед и доказать, что я заслуживаю быть на этой позиции.

Он – наш чемпион, я рад видеть победы, которые он одерживает. Думаю, что он одержит еще немало побед», – сказал Чендлер.

Что дальше делать Махачеву: Конор, реванш с Оливейрой или уход в другой вес?