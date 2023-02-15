Усик обратился к Фьюри в шлеме: «Пузо, как твое настроение? 29 апреля?»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик обратился к .

«Пузо, как твое настроение? 29 апреля?» – написал Усик в соцсетях.

Их возможной бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться 29 апреля в Лондоне.

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