Усик обратился к Фьюри в шлеме: «Пузо, как твое настроение? 29 апреля?»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.
«Пузо, как твое настроение? 29 апреля?» – написал Усик в соцсетях.
Их возможной бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться 29 апреля в Лондоне.
Менеджер Усика – про бой с Фьюри: «Помешать проведению поединка может только сам Тайсон»
Хирн – о бое Усика и Фьюри: «Есть вероятность, что они не подерутся»
P.s. Спортс, если вы и это затрете...