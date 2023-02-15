Усик обратился к Фьюри в шлеме: «Пузо, как твое настроение? 29 апреля?»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.

«Пузо, как твое настроение? 29 апреля?» – написал Усик в соцсетях.

Их возможной бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться 29 апреля в Лондоне.

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7 комментариев

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Ринат Башмаков
😂😂😂😂😂Аааааа,какая же у него спецефическая психика,когда с Фьюри лицом к лицу стоял,ни слова не мог сказать
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armageddon123456
Попытка номер два: шлем подозрительно похож на прибор для варки супов на плите
P.s. Спортс, если вы и это затрете...
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Агалар
походу вместе с Зеленским начал нюхать.
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Люблю Марго Робби
За Фьюри, чтоб прям глухим нокаутом вырубил этого🐓
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Гусейн Магомедрасулов
За Ваканду
0
0
0
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Roman Rusakov
Сказочный...персонаж
+8
-1
+7
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"Iron"
Так себе трэштокер.
+8
0
+8
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