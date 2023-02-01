Промоутер Фьюри подтвердил, что Нганну будет запасным вариантом в случае срыва боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в тяжелом весе сообщил, что в случае срыва боя с за абсолютное чемпионство соперником британца станет экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

«Да мы рассматриваем этот вариант, если бой с Усиком провалится, но я сомневаюсь, что так будет.

То, над чем мы сейчас работаем, это поединок против Усика, но эта позиция тоже открыта», – сказал Уоррен.

Нганну про бой с Фьюри: «Вполне осуществимо. Надеюсь, он состоится в июне или июле»

Тренер Нганну назвал трех возможных соперников в боксе: «Уайлдер, Джошуа и Фьюри»