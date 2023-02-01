Промоутер Фьюри подтвердил, что Нганну будет запасным вариантом в случае срыва боя с Усиком
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри сообщил, что в случае срыва боя с Александром Усиком за абсолютное чемпионство соперником британца станет экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
«Да мы рассматриваем этот вариант, если бой с Усиком провалится, но я сомневаюсь, что так будет.
То, над чем мы сейчас работаем, это поединок против Усика, но эта позиция тоже открыта», – сказал Уоррен.
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