Промоутер Фьюри подтвердил, что Нганну будет запасным вариантом в случае срыва боя с Усиком

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик - Фьюри Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри сообщил, что в случае срыва боя с Александром Усиком за абсолютное чемпионство соперником британца станет экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

«Да мы рассматриваем этот вариант, если бой с Усиком провалится, но я сомневаюсь, что так будет.

То, над чем мы сейчас работаем, это поединок против Усика, но эта позиция тоже открыта», – сказал Уоррен.

Нганну про бой с Фьюри: «Вполне осуществимо. Надеюсь, он состоится в июне или июле»

Тренер Нганну назвал трех возможных соперников в боксе: «Уайлдер, Джошуа и Фьюри»

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2 комментария

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-=Neytron=-
Ответ Орa Алв
У Нганну удар конечно поставлен, но блин биться за чемпионство по боксу? Конор уже так делал и все мы видели этот позор
Там всё будет еще быстрее и легче! Нганну с его бензобаком дай бог дойдет до экватора боя, Фьюри его не почувствует
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
У Нганну удар конечно поставлен, но блин биться за чемпионство по боксу? Конор уже так делал и все мы видели этот позор
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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