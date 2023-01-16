Гаджиев – о гран-при Bellator в легком весе: «Российский финал практически неизбежен»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в гран-при легковесов победит российский боец.

В турнире примут участие двое представителей России: действующий чемпион Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий.

«Поединок Александра Шаблия и Тофика Мусаева заслуживает финала, но он пройдет на самой ранней стадии.

не беру в расчет, он над ситуацией. Шаблия и Тофика я бы посмотрел, как минимум, на стадии полуфинала.

Тофик или Саша в финале встретится с Нурмагомедовым. Российский финал практически неизбежен.

В ММА так рассуждать нельзя, но я говорю о тех, кто является явным фаворитом. У них очень высокий класс, исполнительское мастерство. Вообще с нашими ребятами все сложнее становится драться», – сказал Гаджиев.

Четвертьфинал гран-при Bellator в легком весе пройдет в ночь на 11 марта в Сан-Хосе (Калифорния).

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