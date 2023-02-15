Махачев ответил на обвинения в жульничестве: «В Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на обвинения в нарушении правил перед поединком с Алексом Волкановски на UFC 284.

Австралиец после поражения заявил, что Махачев использовал капельницу для восстановления от весогонки.

«Я даже комментировать это не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC – это USADA, и меня до боя, после боя, четыре раза проверяли.

Кто-то выставил фотографию, что у меня были синяки на венах, но в Австралии у них была еще своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, в среду, а фотографии стали брать с четверга, когда у нас была фотосессия.

Кто-то начал эту тему раздувать, но со стороны UFC или USADA ничего не было», – сказал дагестанец.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

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2 комментария

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Будь Мужиком
"Не пойман не вор" какие претензии
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-2
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Arcanar
Капельницы для восстановления после весогонки использовались раньше (в настоящее время правилами UFC запрещены) в период после взвешивания и до боя. В данном случаи это время было сокращено до 23 часов. Если синяки на венах присутствовали ещё с четверга (после взятия крови в среду), то даже не знаю, что тут комментировать. На кого был рассчитан эти нелепые попытки оправдания поражения? Наверное на таких недалёких малолетних хейтеров со Спортса, с мозгом, как у канарейки, типа Коноплянникова, или как его, которые видели разницу в 60 кг между Исламом и Алексом.
+13
0
+13
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