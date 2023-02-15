Махачев ответил на обвинения в жульничестве: «В Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя»

Чемпион UFC в легком весе отреагировал на обвинения в нарушении правил перед поединком с на UFC 284.

Австралиец после поражения заявил, что Махачев использовал капельницу для восстановления от весогонки.

«Я даже комментировать это не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC – это USADA, и меня до боя, после боя, четыре раза проверяли.

Кто-то выставил фотографию, что у меня были синяки на венах, но в Австралии у них была еще своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя, в среду, а фотографии стали брать с четверга, когда у нас была фотосессия.

Кто-то начал эту тему раздувать, но со стороны UFC или USADA ничего не было», – сказал дагестанец.

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции