Тактаров считает, что Махачев не стал лидером рейтинга P4P UFC из-за медийности Волкановски: «Алекс – карликовый Конор»

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал решение UFC оставить на вершине списка лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

По мнению Тактарова, дело в медийной привлекательности Волкановски для англоязычной аудитории.

«Главная причина, почему Волкановски номер один в рейтинге Р4Р – Рeople’s Сhoice. Люди голосуют, а пишут они по-английски вдумчиво, без мата и оскорблений.

Им там делать просто нечего, вот и сидят, пишут – Волкановски, Волкановски! Потому что он харизматичный парень и англоязычный.

Даже, когда он лежал в треугольнике в четвертом раунде, и там каждую секунду играл на публику, а пятый раунд – театр одного актера!

Он, видимо, получил поддержку от зрителей. Это как Макгрегор: сколько бы он ни проигрывал, его бои все равно хотят смотреть.

Английская пресса не очень хорошая – они оспаривают решения. Волкановски – карликовый . Ему нужно веселить», – сказал Тактаров.

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