Тактаров считает, что Махачев не стал лидером рейтинга P4P UFC из-за медийности Волкановски: «Алекс – карликовый Конор»

Теги UFC Олег Тактаров легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал решение UFC оставить Алекса Волкановски на вершине списка лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

По мнению Тактарова, дело в медийной привлекательности Волкановски для англоязычной аудитории.

«Главная причина, почему Волкановски номер один в рейтинге Р4Р – Рeople’s Сhoice. Люди голосуют, а пишут они по-английски вдумчиво, без мата и оскорблений.

Им там делать просто нечего, вот и сидят, пишут – Волкановски, Волкановски! Потому что он харизматичный парень и англоязычный.

Даже, когда он лежал в треугольнике в четвертом раунде, и там каждую секунду играл на публику, а пятый раунд – театр одного актера!

Он, видимо, получил поддержку от зрителей. Это как Макгрегор: сколько бы он ни проигрывал, его бои все равно хотят смотреть.

Английская пресса не очень хорошая – они оспаривают решения. Волкановски – карликовый Конор. Ему нужно веселить», – сказал Тактаров.

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5 комментариев

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Stivi M.D.
Ответ SantexnikShow
Джонс побьет Махачева. Значит ли это, что он должен быть на первом месте сразу?
Да
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
трактар опять закусывал 😩
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ SantexnikShow
Джонс побьет Махачева. Значит ли это, что он должен быть на первом месте сразу?
Логичные аналогии будут? Они не могут встретится. Вот тебе с логикой аналогия. Если Джонс находясь на 2 месте рейтинга, побьёт лидера Р4Р из полутяжелого, его можно поставить на первое место.
0
-3
-3
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SantexnikShow
Ответ Stivi M.D.
Рейтинг называется - лучший боец вне зависимости от весовой. Если тебя только что кто-то побил, ты уже не можешь считаться лучшим, поскольку это дискредитирует рейтинг. Возможно Махачев тоже не совсем заслужил, но он все-таки на стрике из 12 побед. Это во-первых. Во-вторых, помимо них бойцов что ли нет? Кто там следующий в списке? Эдвардс, Адесанья? Усман? Вот их и ставьте, кого угодно, но оставлять Волкановски - бред
Джонс побьет Махачева. Значит ли это, что он должен быть на первом месте сразу?
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Рейтинг называется - лучший боец вне зависимости от весовой. Если тебя только что кто-то побил, ты уже не можешь считаться лучшим, поскольку это дискредитирует рейтинг. Возможно Махачев тоже не совсем заслужил, но он все-таки на стрике из 12 побед. Это во-первых. Во-вторых, помимо них бойцов что ли нет? Кто там следующий в списке? Эдвардс, Адесанья? Усман? Вот их и ставьте, кого угодно, но оставлять Волкановски - бред
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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