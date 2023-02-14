Менеджер Махачева ответил на обвинения в допинге: «В среду перед фотосессией был обязательный анализ крови»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, ответил на обвинения в допинге. Вопросы к Махачеву появились из-за фотографии Ислама перед боем с Алексом Волкановски, на которой видны следы от инъекций на руке бойца.

«Обязательный анализ крови комиссией AUS в среду утром прямо перед медиа и фотосессией.

Скажите Хукеру, чтобы он нашел медсестру из комиссии, она может подтвердить», – написал Магомедов в соцсетях.

Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»

Менеджер Махачева – о словах Хукера: «Дерьмо собачье. Этот парень просто лузер»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сурхай Лукманов
Ответ Ермолов генерал
Наuглупейшие отмазки пошли😁
Для тебя да
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сурхай Лукманов
Ответ Iuasamotu
Вообще-то анализ на допинг лучше брать после боя, а не в среду
Читать вижу вам не дано
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlbertDav
Коротко и по делу
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ермолов генерал
Наuглупейшие отмазки пошли😁
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Вообще-то анализ на допинг лучше брать после боя, а не в среду
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий