Менеджер Махачева ответил на обвинения в допинге: «В среду перед фотосессией был обязательный анализ крови»
Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, ответил на обвинения в допинге. Вопросы к Махачеву появились из-за фотографии Ислама перед боем с Алексом Волкановски, на которой видны следы от инъекций на руке бойца.
«Обязательный анализ крови комиссией AUS в среду утром прямо перед медиа и фотосессией.
Скажите Хукеру, чтобы он нашел медсестру из комиссии, она может подтвердить», – написал Магомедов в соцсетях.
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