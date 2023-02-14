Менеджер Махачева ответил на обвинения в допинге: «В среду перед фотосессией был обязательный анализ крови»

Ризван Магомедов, менеджер , ответил на обвинения в допинге. Вопросы к Махачеву появились из-за фотографии Ислама перед боем с , на которой видны следы от инъекций на руке бойца.

«Обязательный анализ крови комиссией AUS в среду утром прямо перед медиа и фотосессией.

Скажите Хукеру, чтобы он нашел медсестру из комиссии, она может подтвердить», – написал Магомедов в соцсетях.

Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»

Менеджер Махачева – о словах Хукера: «Дерьмо собачье. Этот парень просто лузер»