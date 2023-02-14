Бетербиев просит не называть его дагестанцем: «Моим землякам не нравится, когда так говорят. Я чеченец»

Теги Артур Бетербиев Хабиб Нурмагомедов бокс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев объяснил, почему поправляет журналистов, называющих его дагестанцем. Бетербиев – чеченец, но родился в дагестанском Хасавюрте.

«Журналист в Лондоне сказал, что я по национальности дагестанец. Я ответил, что я не дагестанец, а чеченец.

Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо ответить, что я чеченец. Может быть, не понравилось дагестанцам, что я так сказал.

Но есть и мои земляки чеченцы, которым не нравится, когда меня называют дагестанцем. К этой ситуации я вполне нормально отношусь.

Они чуть-чуть поковеркали, но я сказал, что по национальности чеченец, а не дагестанец. Он говорил, что Махачев и Хабиб – дагестанцы и я тоже дагестанец.

Я ответил: «Нет, я чеченец». И все, больше ничего не сказал там такого», – сказал Бетербиев.

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6 комментариев

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Iuasamotu
Чеченцами можно называть лишь тех, кто живёт в Чечне. Поэтому Бетербиев, это канадец дагестанского происхождения.
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Гусейн Магомедрасулов
Англы накинули на вентилятор, зная реакцию.
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Serhio Roberto
Каким землякам, может дорогому Рамзану Ахматовичу не нравиться?
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Гусейн Магомедрасулов
А когда канадцем или россиянином называют нравится? ) Дагестанец не нация, так называют тех кто родился в Дагестане.
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sanek maloi
Ты вообще канадец)))
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Abu Ibrahim
Артур , все уже все поняли . И сделали свои выводы . Достаточно .
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