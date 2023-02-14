Бетербиев просит не называть его дагестанцем: «Моим землякам не нравится, когда так говорят. Я чеченец»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев объяснил, почему поправляет журналистов, называющих его дагестанцем. Бетербиев – чеченец, но родился в дагестанском Хасавюрте.

«Журналист в Лондоне сказал, что я по национальности дагестанец. Я ответил, что я не дагестанец, а чеченец.

Когда мне говорят, что я по национальности дагестанец, мне же надо ответить, что я чеченец. Может быть, не понравилось дагестанцам, что я так сказал.

Но есть и мои земляки чеченцы, которым не нравится, когда меня называют дагестанцем. К этой ситуации я вполне нормально отношусь.

Они чуть-чуть поковеркали, но я сказал, что по национальности чеченец, а не дагестанец. Он говорил, что и – дагестанцы и я тоже дагестанец.

Я ответил: «Нет, я чеченец». И все, больше ничего не сказал там такого», – сказал Бетербиев.

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