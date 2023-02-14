Менеджер Махачева – о словах Хукера: «Дерьмо собачье. Этот парень просто лузер»
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, назвал ложью слова бойца Дэна Хукера об использовании россиянином капельниц для восстановления после весогонок.
«Мы все знаем, что это дерьмо собачье. Парень просто лузер. Он расстроен и просто ищет внимания, вот и все», – сказал Магомедов.
12 февраля Махачев победил Алекса Волкановски в бое за титул UFC в легком весе. Хукер – одноклубник и друг Волкановски.
Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»
Факты для начало предъявил бы.
Как говорится Бабкаа надвое сказала.
Или всё-таки это не голоословные обвинения?