Менеджер Махачева – о словах Хукера: «Дерьмо собачье. Этот парень просто лузер»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев натив Дэн Хукер Александр Волкановски контент Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC Ислама Махачева, назвал ложью слова бойца Дэна Хукера об использовании россиянином капельниц для восстановления после весогонок.

«Мы все знаем, что это дерьмо собачье. Парень просто лузер. Он расстроен и просто ищет внимания, вот и все», – сказал Магомедов.

12 февраля Махачев победил Алекса Волкановски в бое за титул UFC в легком весе. Хукер – одноклубник и друг Волкановски.

Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»

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9 комментариев

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sanek maloi
Ответ Isa Babaev
Это Санек малой, он хейтер дагов )
Я не хейтер всех дагов, у них есть и нормальные мужики, я хейтер всяких хитрозадых.)
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Владимир Д
Хукер это Бледная Ч М О
Факты для начало предъявил бы.
Как говорится Бабкаа надвое сказала.
+3
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+2
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sanek maloi
Ответ xfwd8bd8m4
Ты новость читаешь или как Хукер языком болтаешь? Какой дельфин? менеджер Ризван Магомедов , а не Абдель Азиз
Да, сорян чё то переклинило, у меня как только менеджер из Хабиб тим, то сразу в уме только дельфин и бред его не читаю автомато, вот статью даже не прочитал поэтому. Стыдно мне(
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-1
-1
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Isa Babaev
Ответ xfwd8bd8m4
Ты новость читаешь или как Хукер языком болтаешь? Какой дельфин? менеджер Ризван Магомедов , а не Абдель Азиз
Это Санек малой, он хейтер дагов )
+6
-1
+5
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xfwd8bd8m4
Ответ sanek maloi
Я не за Хукера, но хитрозадый дельфин сам постоянно накидывает на вентилятор(
Ты новость читаешь или как Хукер языком болтаешь? Какой дельфин? менеджер Ризван Магомедов , а не Абдель Азиз
+17
0
+17
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Гусейн Магомедрасулов
Ирландию дагестанцы брали, Австралию взяли. Движемся на Лондон, возьмём Карла третьего на удушающий и освободим колонии.
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sanek maloi
Я не за Хукера, но хитрозадый дельфин сам постоянно накидывает на вентилятор(
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DrDro
Вообще странная история, неужели Хукер настолько глуп, что не понимает абсурдности таких заявлений, тем более когда проиграл в одну калитку?
Или всё-таки это не голоословные обвинения?
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Максон121
Хукер знатно оподливился,конечно.Такие ничем не обоснованные и голословные обвинения смотрятся максимально нелепо и неуместно.Особенно учитывая то,что Ислам сделал с ним в очном противостоянии
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+7
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