Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»

Тренер чемпиона в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес открыт к реваншу против .

«Мне кажется, что UFC захочет сделать реванш, и я не вижу причин, по которым они не должны встретиться еще раз.

Думаю, это было бы круто. Фанатам это понравится. Сам Ислам тоже был бы не против. Волкановски, очевидно, жаждет реванша.

Он считает, что одержал победу, и это нормально. В какой-то момент реванш должен состояться. Думаю, следующий бой между ними пройдет иначе», – сказал Мендес.

Мендес – о победе Махачева: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о поражении»