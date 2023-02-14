Мендес – о втором бое Махачева и Волкановски: «Алекс считает, что победил и жаждет реванша. Это нормально»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес открыт к реваншу против Алекса Волкановски.

«Мне кажется, что UFC захочет сделать реванш, и я не вижу причин, по которым они не должны встретиться еще раз.

Думаю, это было бы круто. Фанатам это понравится. Сам Ислам тоже был бы не против. Волкановски, очевидно, жаждет реванша.

Он считает, что одержал победу, и это нормально. В какой-то момент реванш должен состояться. Думаю, следующий бой между ними пройдет иначе», – сказал Мендес.

Мендес – о победе Махачева: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о поражении»

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2 комментария

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sanek maloi
Ответ Kanan Jarrus
раскручивают реванш, ислам сейчас тоже что-то скажет
Им осталось только обозначить, что реванш пройдет в Абу Даби, по деньгам будет очень выгодно всем сторонам, но там Волк не выиграет, даже такой же конкурентный бой не сможет дать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
раскручивают реванш, ислам сейчас тоже что-то скажет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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