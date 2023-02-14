Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски уверен в победе над Исламом Махачев, если бы их бой прошел в 66 кг.

Утром 12 февраля Махачев и Волкановски подрались за титул в легком весе. Ислам победил единогласным решением судей.

«Многие считают, что я выиграл этот бой, я считаю, что я выиграл, а ведь я поднялся в весе. Представьте, если бы мы были бойцами одной весовой...

Я не хочу быть таким человеком, который болтает, но... если бы он был бы полулегковесом, я бы раздавил его.

Это была бы просто прогулка в парке. Никакого неуважения, но это так и было бы», – сказал Волкановски.

Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»

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10 комментариев

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Lloyd Christmas
Это либо желание продвигать второй бой и заполучить реванш таким способом, либо я уже не знаю...
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summer-winter
Уже представляю сколько был бы воя если бы он выиграл. Спасибо Ислам, что лишил нас этого "удовольствия"
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Isa Babaev
Был лучшего впечатления о Волке, а теперь он некрасивые вещи после боя говорит
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maginlik
Ответ Bartez1986
Волк казался более адекватным. Рассуждения в стиле "если бы да кабы" максимально бессмысленны
Ну судя по тому, что Махачев не получил первое место p4p, то Волк не зря ныл
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sanek maloi
Махачев в гасе никуда кроме лёгкого веса рыпаться не будет, так же как Хабиб в свое время. Даже умудрился ради своего "наследия" легенду, уже на пенсии ЖСП разводить на бой в лёгком весе. Тут просто facepalm(
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RaNk-1
По такой логике можно сказать, что если бы и Нганну был полулегковесом, то Волк его раздавил бы. Умора.
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RaNk-1
Алекс, Вы были в прошедшем бою бойцами одной весовой. К чему этот бред?
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daniyar_zh
Ну так Вы и дрались в одном весе, Волк тоже не маленький в плане веса
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Bartez1986
Волк казался более адекватным. Рассуждения в стиле "если бы да кабы" максимально бессмысленны
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ZaharPetrovicUralez
Если бы, да кабы... Есть что, есть. Махачев победил
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