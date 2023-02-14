Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски уверен в победе над Исламом Махачев, если бы их бой прошел в 66 кг.
Утром 12 февраля Махачев и Волкановски подрались за титул в легком весе. Ислам победил единогласным решением судей.
«Многие считают, что я выиграл этот бой, я считаю, что я выиграл, а ведь я поднялся в весе. Представьте, если бы мы были бойцами одной весовой...
Я не хочу быть таким человеком, который болтает, но... если бы он был бы полулегковесом, я бы раздавил его.
Это была бы просто прогулка в парке. Никакого неуважения, но это так и было бы», – сказал Волкановски.
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