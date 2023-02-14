Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»

Чемпион UFC в полулегком весе уверен в победе над , если бы их бой прошел в 66 кг.

Утром 12 февраля Махачев и Волкановски подрались за титул в легком весе. Ислам победил единогласным решением судей.

«Многие считают, что я выиграл этот бой, я считаю, что я выиграл, а ведь я поднялся в весе. Представьте, если бы мы были бойцами одной весовой...

Я не хочу быть таким человеком, который болтает, но... если бы он был бы полулегковесом, я бы раздавил его.

Это была бы просто прогулка в парке. Никакого неуважения, но это так и было бы», – сказал Волкановски.

Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»