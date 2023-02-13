Абдель-Азиз обвинил хейтеров Махачева в расизме: «Альхамдулиллах, вы будете нас уважать»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Александр Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал расистами хейтеров Ислама Махачева. Напомним, что Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.

«Меня тошнит от того, что некоторые из вас такие расисты. Вы не должны нас любить, но, Альхамдулиллах, вы будете уважать нас.

Я знаю, что это вам не нравится, но Ислам Махачев – лидер P4P», – написал Абдель-Азиз в соцсетях.

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2 комментария

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fedorbazaykin
С Оливейрой Ислам выглядел гораздо сильнее, а тут вообщеи-то равный бой вышел, поэтому многие и недовольны, так как ожидали большего, но тут зачем-то расизм какой-то приплетать совершенно не к месту
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Висита Эльмурзаев
А шо такого, ни одним африканцам же можно прибегать к козырной карте "расизм", потихоньку арабы и китайцы начали подключаться, белые тоже должны этим пользоваться
+3
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+3
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