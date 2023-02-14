Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»

Чемпион UFC в полулегком весе отреагировал на слухи о возможном использовании капельниц перед боем на UFC 284.

«Мне кажется, что он весил около 81 кг. С помощью капельниц или чего-то подобного можно быстро восстановиться.

Да, это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть, то есть», – сказал Волкановски.

Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»