Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на слухи о возможном использовании капельниц Исламом Махачевым перед боем на UFC 284.

«Мне кажется, что он весил около 81 кг. С помощью капельниц или чего-то подобного можно быстро восстановиться.

Да, это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть, то есть», – сказал Волкановски.

Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»

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14 комментариев

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Lloyd Christmas
Ну зачем так... Так достойно себя вёл, заслужил уважение многих, если не всех. А теперь хочет всё это спустить в унитаз. Знал же, на что шёл, поднимаясь на категорию выше.
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summer-winter
Знаете на что это похоже, когда человек провел можно сказать идеальный бой для себя, показал прекрасное выступление, но все равно проиграл, ему просто обидно, что показав максимум он не выиграл этот бой,, 3-2 100% по раундам, Волк понятно пытается зацепиться за реванш, поднимая давление в сети. Этот бой очень похож по результату на Анкалаев-Блаховича, разница лишь в том, что в случае Ислама он был обладателем титула, если бы нет, почти уверен, что дали бы ничью. Волкановскому просто обидно, и будучи чемпионом ментально, никак не может признать, что проиграл. Не знаю о чем тут спорить, результат первого боя логичен, я бы посмотрел этот бой снова, в другой стране и +36.
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Гусейн Магомедрасулов
Раскрутка реванша пошла. Теперь это будут большие бабки. Теперь они не будут вежливыми, бурление пошло. Ждём ботоферму на спортсе)
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Салман Ахалавов
Я так обрадовался за их предстоящей реванш,а теперь думаю пусть Ислам с Оливейрой проведет реванш чем с этим нытиком.. он что думал что Ислам выйдет истошеный на бой?
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Мухтар Майрханов
Ответ \\\ VORON ///
Волка несет. Теряет уважение. Зря он так. Махачев выиграл бой не благодаря разнице в весе. С моей точки зрения, он весил не 81 кг, а чуть меньше 80 (максимум 78-79). По массе они выглядели сопоставимо. Махачев в стойке перестрелял Волкановски в первых 3х раундах, явно не капельницы этому поспособствовали. + В четвертом раунде Махачев перевел Волка на землю и просто контролировал спину (аля Стерлинг в бою с Яном), потом уже устал. С другой стороны, непонятно, почему Ислам молчит. Обвинения серьезные, в таких случаях можно и в суд подать.
Зачем в суд ? В реванше засамбитит Волка и все вопросы закроет да и заработает не плохо
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TiNO
Ответ \\\ VORON ///
Волка несет. Теряет уважение. Зря он так. Махачев выиграл бой не благодаря разнице в весе. С моей точки зрения, он весил не 81 кг, а чуть меньше 80 (максимум 78-79). По массе они выглядели сопоставимо. Махачев в стойке перестрелял Волкановски в первых 3х раундах, явно не капельницы этому поспособствовали. + В четвертом раунде Махачев перевел Волка на землю и просто контролировал спину (аля Стерлинг в бою с Яном), потом уже устал. С другой стороны, непонятно, почему Ислам молчит. Обвинения серьезные, в таких случаях можно и в суд подать.
Хукеру уже менеджер Ислама ответил, думаю и тут ответ не за горами))
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\\\ VORON ///
Волка несет. Теряет уважение. Зря он так.

Махачев выиграл бой не благодаря разнице в весе. С моей точки зрения, он весил не 81 кг, а чуть меньше 80 (максимум 78-79). По массе они выглядели сопоставимо.

Махачев в стойке перестрелял Волкановски в первых 3х раундах, явно не капельницы этому поспособствовали. + В четвертом раунде Махачев перевел Волка на землю и просто контролировал спину (аля Стерлинг в бою с Яном), потом уже устал.

С другой стороны, непонятно, почему Ислам молчит. Обвинения серьезные, в таких случаях можно и в суд подать.
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armageddon123456
Адекватность Волка после боя стремится к нулю... Причем стремительно
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TiNO
Странный ты человек, Волкановски. Вроде адекватным казался, но после боя начал фигню нести, мол он бой выиграл, теперь какую-то чушь про капельницы задвигает. Тебя Ислам в стойке лупил, как не лупил ни один боец. Обида заиграла? Ну так будет реванш, на который оба бойца уже согласились, выходи и доказывай в октагоне, зачем всю эту чушь городить?
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Мухтар Майрханов
Ребята спалились, план не сработал по восстановлению. Ислам не должен был восстановиться по задумке. Бой начали раньше на 14часов . вот и нервишки у ребят
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Арни Терминатор
Ози! Ози! Ози! 😃
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Анастасия Плинтусова
Куда вас поперло господа волк и Хукер,Тошнит от всего этого ,и уважение пропадает
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sanek maloi
Волк, если уж у тебя дома, Хабиб тим смогла провернуть свои хитрости, представляешь что будут мутить в реванше дома в Абу Даби, там Ислам выйдет совсем другой. Соглашаться надо только на нейтральную территорию, но скорей всего реванш продавят гас большими деньгами в Абу Даби, как произошло с Оливейрой.
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трахтенберг месть коней
Достал уже ныть
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