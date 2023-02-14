Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски отреагировал на слухи о возможном использовании капельниц Исламом Махачевым перед боем на UFC 284.
«Мне кажется, что он весил около 81 кг. С помощью капельниц или чего-то подобного можно быстро восстановиться.
Да, это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть, то есть», – сказал Волкановски.
Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»
Махачев выиграл бой не благодаря разнице в весе. С моей точки зрения, он весил не 81 кг, а чуть меньше 80 (максимум 78-79). По массе они выглядели сопоставимо.
Махачев в стойке перестрелял Волкановски в первых 3х раундах, явно не капельницы этому поспособствовали. + В четвертом раунде Махачев перевел Волка на землю и просто контролировал спину (аля Стерлинг в бою с Яном), потом уже устал.
С другой стороны, непонятно, почему Ислам молчит. Обвинения серьезные, в таких случаях можно и в суд подать.