Волкановски назвал себя лидером рейтинга P4P UFC: «Я доказал, что как боец лучше Махачева»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает, что заслужил остаться на вершине рейтинга P4P, несмотря на проигрыш в поединке за титул в легком весе.

«Я доказал, что я лучше как боец, и что я первый номер P4P. Он знает, что такое его выступление оставит дурное послевкусие у многих людей.

Я сам через такое проходил. Я знаю, каково это, и он сам захочет переубедить людей. Если бы я был на его месте, я был бы недоволен такой ситуацией», – сказал Волкановски.

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