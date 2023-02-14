Волкановски назвал себя лидером рейтинга P4P UFC: «Я доказал, что как боец лучше Махачева»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает, что заслужил остаться на вершине рейтинга P4P, несмотря на проигрыш Исламу Махачеву в поединке за титул в легком весе.

«Я доказал, что я лучше как боец, и что я первый номер P4P. Он знает, что такое его выступление оставит дурное послевкусие у многих людей.

Я сам через такое проходил. Я знаю, каково это, и он сам захочет переубедить людей. Если бы я был на его месте, я был бы недоволен такой ситуацией», – сказал Волкановски.

Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»

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21 комментарий

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zzzeeerrrooo
Ответ Владимир Д
как надоел этот Нытик. Ещё раз доказывает кто настоящий Чемп.
Алекс как раз таки и остался первым номером
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ɔculpa
Ответ Кувандык Мразебанаев
Как он теперь без этого проживëт?
Так и никак. Несколько минут назад Волкановски объявил о завершении карьеры. Так и сказал: какой смысл во всём этом, если меня перестала уважать Анастасия, блин, Плинтусова☹️
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Гусейн Магомедрасулов
Тут Волкановски полностью прав. В некоторых боях нужны реванши, а иногда трилогии. Волк проходил трилогию с Максом и заставил всех сомневающихся замолчать. Я много раз писал, что бой для Махачёва не будет простым , потому что видел шапкозакидательское настроение у фанатов, у которых уровень анализа ограничивался, только тем, что Волк меньше весом. Махачев похоже тоже расслабился. На реванш у него будет совсем другой настрой, выйдет голодным как с Оливейрой. Теперь у него будет огромная мотивация
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Пинающий Достоинства
Пошла раскруточка…)
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armageddon123456
Ответ sanek maloi
Волк, вышел карлан, не в своем родном боевом весе и дал Исламу равный бой. Это чисто имхо.
Волку кто-то рамки веса ставил? Нет. Он меньше в бою был? Нет. Волка вообще кто-то силком тянул в легкий вес? Нет. Волк плохой боец? Нет. Бой не особо то и равный был. Махачев был лучше и закономерно победил. Победил легковеса (не надо заливать про полулегкий, дрались в легком весе, значит Волк на момент боя - легковес). Махачев был на 2 строчке П4П, победил 1 номера. Поэтому опять таки вопрос - какого черта ВОлка должны оставлять на 1 строчке П4П (да, я знаю что его таки в итоге там и оставили, этакий подарок для нытика (а теперь его так смело можно называть - Волкановски - НЫТИК)
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Александр Шашков
Проиграл а теперь ведёт себя так будто выиграл должен был 2 p4p быть ислама не любят просто
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Анастасия Плинтусова
Ответ Кувандык Мразебанаев
Как он теперь без этого проживëт?
Главное ты переживи
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Кувандык Мразебанаев
Ответ Анастасия Плинтусова
Да уж потерял ты все мое к тебе уважение,слабак
Как он теперь без этого проживëт?
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sanek maloi
Ответ armageddon123456
А обосновать?
Волк, вышел карлан, не в своем родном боевом весе и дал Исламу равный бой. Это чисто имхо.
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Д. Х.
Согласен
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Ruslan Isaev
Таких страстей не было даже во время боя Хабиба с Конором(если убирать хэйт в сторону).
Здесь мы имеем чистое Мясо, на которого нашелся покупатель. Скорее всего Волк дал Махачеву больше чем Конор Хабибу.
Дайте нам второй бой. Хочу видеть бой Торина Дубощита с Исламом во второй раз.
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admax
Ответ Azamat Abdukadyroff
Если Ислам побеждает лучшего бойца в близком бою , это за победу не считается что ли ? И еще Ислам победил насчёт ударной техники . Волк молодец,но это поражение плохо влияет на него
Они просто начинают раскручивать второй бой.по деньгам подняли не так уж много,нужно противостояние которое будет интересно всем зрителям,а не только нам и австралийцам.поэтому небольшой трэшток будет,но без перегибов я думаю.здесь ничего личного,просто бизнес
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armageddon123456
Ответ sanek maloi
Волк должен остаться на 1 строчке р4р, но справедливости в гасе нет, только выгода(
А обосновать?
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armageddon123456
Я думал доказывают победами.. а тут проиграл и доказал... Да, понесло Волка вообще не туда
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Анастасия Плинтусова
Да уж потерял ты все мое к тебе уважение,слабак
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-2
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Azamat Abdukadyroff
Если Ислам побеждает лучшего бойца в близком бою , это за победу не считается что ли ? И еще Ислам победил насчёт ударной техники . Волк молодец,но это поражение плохо влияет на него
+9
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+6
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Саламбек Алаев
Ответ sanek maloi
Волк должен остаться на 1 строчке р4р, но справедливости в гасе нет, только выгода(
Дежурный хейтер монаповской команды на месте ?))) Волк проиграл второму месту п4п ) Ислам сначала титул забрал у второго номера , потом защитил его в бою с первым , у которых совокупный винстрик был 21 бой )))) Один топовый джитсер , второй базовый борец и регбист , оба стилистически неудобные ) так что п4п заслуженно )
+11
-3
+8
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h5fvhwbkbh
Хаха юфс выложили рейтинг он и вправду паунд фор паунд
0
-1
-1
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sanek maloi
Волк должен остаться на 1 строчке р4р, но справедливости в гасе нет, только выгода(
+2
-7
-5
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Kanan Jarrus
теперь чтобы доказать, что ты лучше нужно проиграть. тогда би джей пенн или емеля лучшие бойцы
+5
-5
0
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Владимир Д
как надоел этот Нытик.
Ещё раз доказывает кто настоящий Чемп.
+16
-6
+10
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