Волкановски назвал себя лидером рейтинга P4P UFC: «Я доказал, что как боец лучше Махачева»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает, что заслужил остаться на вершине рейтинга P4P, несмотря на проигрыш Исламу Махачеву в поединке за титул в легком весе.
«Я доказал, что я лучше как боец, и что я первый номер P4P. Он знает, что такое его выступление оставит дурное послевкусие у многих людей.
Я сам через такое проходил. Я знаю, каково это, и он сам захочет переубедить людей. Если бы я был на его месте, я был бы недоволен такой ситуацией», – сказал Волкановски.
Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»
Волкановски обвинил Махачева в читерстве: «Это небольшой выпад в сторону Ислама, но что есть»
Здесь мы имеем чистое Мясо, на которого нашелся покупатель. Скорее всего Волк дал Махачеву больше чем Конор Хабибу.
Дайте нам второй бой. Хочу видеть бой Торина Дубощита с Исламом во второй раз.
Ещё раз доказывает кто настоящий Чемп.