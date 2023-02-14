Мендес – о победе Махачева: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о поражении»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что сомневался в победе Ислама Махачева в момент объявления судейских карточек после боя против .

«Должно быть, это какое-то недоразумение. Я сомневаюсь, что Ислам думал, будто проиграл бой, понимаете, о чем я? Могу сказать, что тоже так не думал, но я бы солгал.

Просто пересмотрите все поединки с участием Ислама и вы поймете, что это было самое тяжелое испытание в его карьер. В этом нет сомнений», – сказал Мендес.

Волкановски назвал себя лидером рейтинга P4P UFC: «Я доказал, что как боец лучше Махачева»

Алекс Волкановски: «Никакого неуважения, но будь Махачев полулегковесом, я бы его раздавил»