Мендес – о победе Махачева: «Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о поражении»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что сомневался в победе Ислама Махачева в момент объявления судейских карточек после боя против Алекса Волкановски.

«Должно быть, это какое-то недоразумение. Я сомневаюсь, что Ислам думал, будто проиграл бой, понимаете, о чем я? Могу сказать, что тоже так не думал, но я бы солгал.

Просто пересмотрите все поединки с участием Ислама и вы поймете, что это было самое тяжелое испытание в его карьер. В этом нет сомнений», – сказал Мендес.

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8 комментариев

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armageddon123456
Ответ Тосканский Дьявол
Ислам никакого ущерба не нанёс Великому. А на лицо Мазача было тяжко смотреть
Ну-ну... то есть сечка под глазом уже за ущерб не считается?
+1
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+1
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armageddon123456
Ответ Barabakan
Дома или не дома - какая разница? Судьи приезжие.
Очень большая разница
+3
0
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Big Nick
Немного не по теме, но вчера по телеку показывали сюжет про, где говлрилось, что россиянин стал чемпионом. Но почему-то когда случается инцидент, в котором участвовал человек с Кавказа, то сразу таких называют выходцы с Кавказа. может тогда и чемпионов с Кавказа будут также называть выходцами из Кавказа?
Пусть называют в чем проблема?
+1
0
+1
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Barabakan
Ответ sanek maloi
Четко Хавьер) в тот момент, во время объявления результата боя на лице Ислама все было написано. Волк дома, дрался с более тяжёлым соперником, судьи могли ему победу отдать, так бывает везде.
Дома или не дома - какая разница?
Судьи приезжие.
0
-1
-1
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Тосканский Дьявол
Ислам никакого ущерба не нанёс Великому. А на лицо Мазача было тяжко смотреть
+2
-4
-2
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Висита Эльмурзаев
Ответ Big Nick
Немного не по теме, но вчера по телеку показывали сюжет про, где говлрилось, что россиянин стал чемпионом. Но почему-то когда случается инцидент, в котором участвовал человек с Кавказа, то сразу таких называют выходцы с Кавказа. может тогда и чемпионов с Кавказа будут также называть выходцами из Кавказа?
это называется "рашизм"
+4
-4
0
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Big Nick
Немного не по теме, но вчера по телеку показывали сюжет про, где говлрилось, что россиянин стал чемпионом. Но почему-то когда случается инцидент, в котором участвовал человек с Кавказа, то сразу таких называют выходцы с Кавказа.
может тогда и чемпионов с Кавказа будут также называть выходцами из Кавказа?
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Четко Хавьер) в тот момент, во время объявления результата боя на лице Ислама все было написано. Волк дома, дрался с более тяжёлым соперником, судьи могли ему победу отдать, так бывает везде.
+2
-1
+1
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