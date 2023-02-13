Босс Hardcore FC предложил Федору боксерский поединок против Дос Сантоса (Алексей Сафонов)
Руководитель промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов сделал официальное предложение Федору Емельяненко о боксерском поединке против Джуниора Дос Сантоса. Об этом сообщил журналист Алексей Сафонов.
Федор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 40 побед, 7 поражений и 1 N/С.
Дос Сантос ушел из ММА в мае 2022 года, закончив на серии из пяти досрочных поражений.
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