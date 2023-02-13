Босс Hardcore FC предложил Федору боксерский поединок против Дос Сантоса (Алексей Сафонов)

Теги UFC Федор Емельяненко Джуниор Дос Сантос бокс Hardcore FC Анатолий Сульянов Hardcore Boxing Бокс/MMA/UFC

Руководитель промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов сделал официальное предложение Федору Емельяненко о боксерском поединке против Джуниора Дос Сантоса. Об этом сообщил журналист Алексей Сафонов.

Федор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 40 побед, 7 поражений и 1 N/С.

Дос Сантос ушел из ММА в мае 2022 года, закончив на серии из пяти досрочных поражений.

Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с Федором: «Не жалейте друг друга на тренировках!»

Bellator не исключил Емельяненко из рейтинга тяжеловесов. Он завершил карьеру после боя с Бейдером

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Отстаньте уже от Федора, шакалье, дайте человеку пожить личной жизнью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ян Дружинин
А почему бы Джуниору по греплингу не выступить с Федором?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
Цыган базовый боксер, справится с Федором. Нужен кто попроще, типа Бигфута )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ceasus
Лысый совсем совесть потерял.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Федор "Автомат" Емельяненко VS Джуниор "Банкомат" Дос Антос.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
аниматор и рад продолжить свою карьеру боксерской груши, еще бы тыс. 100 сверху подкинуть и он ваш)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саламбек Алаев
Лучше с братьями Пол , там бабос нормальный будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий