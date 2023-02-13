Босс Hardcore FC предложил Федору боксерский поединок против Дос Сантоса (Алексей Сафонов)

Руководитель промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов сделал официальное предложение о боксерском поединке против . Об этом сообщил журналист Алексей Сафонов.

Федор Емельяненко завершил карьеру в смешанных единоборствах. На его счету 40 побед, 7 поражений и 1 N/С.

Дос Сантос ушел из ММА в мае 2022 года, закончив на серии из пяти досрочных поражений.

Александр Емельяненко выложил архивное видео спарринга с Федором: «Не жалейте друг друга на тренировках!»

Bellator не исключил Емельяненко из рейтинга тяжеловесов. Он завершил карьеру после боя с Бейдером