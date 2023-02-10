Bellator не исключил Емельяненко из рейтинга тяжеловесов. Он завершил карьеру после боя с Бейдером
Bellator обновил рейтинги дивизионов после турнира Bellator 290. Федор Емельяненко остался в десятке сильнейших тяжеловесов, несмотря на завершение карьеры.
Федор провел последний бой в карьере на турнире Bellator 290. Емельяненко в первом раунде проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру.
В профессиональной карьере Федор провел 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 N/C).
Бой Федора и Бейдера собрал почти миллион зрителей на CBS
Валентин Молдавский: «Дайте время, я буду первым, а Бейдер – вторым или на пенсии»
2 комментария