Bellator не исключил Емельяненко из рейтинга тяжеловесов. Он завершил карьеру после боя с Бейдером

Теги MMA Федор Емельяненко Bellator Бокс/MMA/UFC

Bellator обновил рейтинги дивизионов после турнира Bellator 290. Федор Емельяненко остался в десятке сильнейших тяжеловесов, несмотря на завершение карьеры.

Федор провел последний бой в карьере на турнире Bellator 290. Емельяненко в первом раунде проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру.

В профессиональной карьере Федор провел 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 N/C).

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2 комментария

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Elkorazon01
Покоритель японских ноумейнов.Как закончиться бабки выйдет,чтоб лечь в начале боя. 😂
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Кирилл Конопельченко
Ответ Kanan Jarrus
знают, что жадный имитатор провел уже несколько «последних» боев 😂😂😂
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Kanan Jarrus
знают, что жадный имитатор провел уже несколько «последних» боев 😂😂😂
0
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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