Bellator не исключил Емельяненко из рейтинга тяжеловесов. Он завершил карьеру после боя с Бейдером

Bellator обновил рейтинги дивизионов после турнира Bellator 290. остался в десятке сильнейших тяжеловесов, несмотря на завершение карьеры.

Федор провел последний бой в карьере на турнире 290. Емельяненко в первом раунде проиграл техническим нокаутом Райану Бейдеру.

В профессиональной карьере Федор провел 48 боев (40 побед, 7 поражений, 1 N/C).

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