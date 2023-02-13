Оливейра – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам прибавил и заслужил победу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра назвал закономерной победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски в бое за титул в легком весе.

«Махачев провел отличный поединок. Он сильно прибавил в ударах ногами и заслужил эту победу. Мы обязательно проведем с ним новый бой.

Волкановски – топовый боец, проводит хорошие бои, и этот не стал исключением. Но я думаю, что он вернется в свою весовую категорию», – сказал Оливейра.

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2 комментария

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Makhmud Murodovich
в легком весе волк лучше оливейры
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skorpion n
скорее он удивил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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