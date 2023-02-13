Оливейра – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам прибавил и заслужил победу»

Топовый легковес UFC Чарльз Оливейра назвал закономерной победу над в бое за титул в легком весе.

«Махачев провел отличный поединок. Он сильно прибавил в ударах ногами и заслужил эту победу. Мы обязательно проведем с ним новый бой.

Волкановски – топовый боец, проводит хорошие бои, и этот не стал исключением. Но я думаю, что он вернется в свою весовую категорию», – сказал Оливейра.

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