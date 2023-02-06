Махачев – о приглашенном борце в лагерь Волкановски: «У Оливейры был такой же план, но Алекса ждет то же самое»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не считает, что Алекс Волкановски смог значительно улучшить борцовские навыки, несмотря на приглашение борца в тренировочный лагерь.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся за титул UFC в легком весе.

«У Чарльза Оливейры был такой же план. Он пригласил борца из Ирана, который помогал ему в подготовке.

И этот парень заставил его поверить, что его борьба стала лучше. И сейчас Алекс делает то же самое: он привлек к подготовке грэпплеров.

И теперь он поверит, что сможет противостоять мне на земле. Но земля – не его стихия. В итоге его ждет такой же исход», – считает Махачев.

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2 комментария

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Arcanar
Видимо, Чарльз пригласил в свой лагерь перса, выдававшего себя за дагестанца. И бразил, рассудив: "Раз дагестанец, значит борец!",– решил, что к успеху идёт😏
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Tpy6kaMerlina
Если они приглашают спеца по борьбе за пару месяцев/недель до поединка с тем, кто борется около 30 лет то это не просто смешно, это очень смешно)
У Волкановски есть свои плюсы, на них и надо ставить, а не вот это всё)
+3
0
+3
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