Махачев – о приглашенном борце в лагерь Волкановски: «У Оливейры был такой же план, но Алекса ждет то же самое»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не считает, что Алекс Волкановски смог значительно улучшить борцовские навыки, несмотря на приглашение борца в тренировочный лагерь.
Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев и Волкановски подерутся за титул UFC в легком весе.
«У Чарльза Оливейры был такой же план. Он пригласил борца из Ирана, который помогал ему в подготовке.
И этот парень заставил его поверить, что его борьба стала лучше. И сейчас Алекс делает то же самое: он привлек к подготовке грэпплеров.
И теперь он поверит, что сможет противостоять мне на земле. Но земля – не его стихия. В итоге его ждет такой же исход», – считает Махачев.
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У Волкановски есть свои плюсы, на них и надо ставить, а не вот это всё)