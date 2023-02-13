Мендес – о победе Махачева: «Было ли с Исламом что-то не так? Не думаю»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился мыслями о победе в бое за титул в легком весе против .

«Я знал, что Ислам переведет его на землю. Только я не до конца понимал, насколько тяжело будет это сделать.

Оказалось сложнее, чем я думал. Я знал, что Алекс окажется внизу больше, чем один раз, но не ожидал, что он будет так хорошо держаться.

На самом деле, с каждым раундом он становился все сильнее. И я слышал об этом от людей, которые его знают.

Он известен безграничной выносливостью и силой в поздних раундах. И он это доказал. Ислам же доказал, что был в отличной форме. Было ли с ним что-то не так? Я так не думаю.

Но он немного устал. Это могло произойти из-за того, что обычно у нас есть 36-часовое окно для восстановления после весогонки. В этот раз было только 24 часа», – сказал Мендес.

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