Мендес – о победе Махачева: «Было ли с Исламом что-то не так? Не думаю»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хавьер Мендес Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Тренер зала AKA Хавьер Мендес поделился мыслями о победе Ислама Махачева в бое за титул UFC в легком весе против Алекса Волкановски.

«Я знал, что Ислам переведет его на землю. Только я не до конца понимал, насколько тяжело будет это сделать.

Оказалось сложнее, чем я думал. Я знал, что Алекс окажется внизу больше, чем один раз, но не ожидал, что он будет так хорошо держаться.

На самом деле, с каждым раундом он становился все сильнее. И я слышал об этом от людей, которые его знают.

Он известен безграничной выносливостью и силой в поздних раундах. И он это доказал. Ислам же доказал, что был в отличной форме. Было ли с ним что-то не так? Я так не думаю.

Но он немного устал. Это могло произойти из-за того, что обычно у нас есть 36-часовое окно для восстановления после весогонки. В этот раз было только 24 часа», – сказал Мендес.

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5 комментариев

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Isa Babaev
Ответ dreamstep
Про Хавьера шутят что он вместо тренировок просто говорит - следуй плану Отца. Но фактически складывается ощущение что так и есть )) Потому что Хабиба не было рядом и это чуствовалось.
Плюс трибуны Австралии, на публику часто играл волк, это тоже создало впечатление, что Волк подрался на победу, в реванше будет Хабиб и не будет Австралии
0
0
0
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Isa Babaev
Ответ Арни Терминатор
Прикрывает Мендес себя,такого плохого Ислама мир единоборство еще не видел.
Настолько плохой, что выиграл лучшего бойца организации
+7
0
+7
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dreamstep
Про Хавьера шутят что он вместо тренировок просто говорит - следуй плану Отца. Но фактически складывается ощущение что так и есть )) Потому что Хабиба не было рядом и это чуствовалось.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Прикрывает Мендес себя,такого плохого Ислама мир единоборство еще не видел.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
Хотелось бы, конечно глянуть на реванш, потому что Волк один из немногих, кто способен в леком весе дать Исламу конкурентный бой
+1
0
+1
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