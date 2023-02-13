Брат Хабиба предложил Махачеву подняться в полусредний вес: «Может, тебе прицелиться на еще один пояс?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски Усман Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски в титульном бое UFC в легком весе.

«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста.

Поздравляю тебя, чемп. Король P4P. Может тебе прицелиться на еще один пояс?» – написал Нурмагомедов.

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Махачев и Волкановски согласились на немедленный реванш

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11 комментариев

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Давид Кочинян
Ответ LNk O
чисто закуска для Усмана
Для Усмана, который лежал под Эдвардсом, которого прошёл был Белал 😀 Исламу в 77 кг делать нечего
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Саламбек Алаев
Ответ Борис _____
Ну правильно, Усман наверняка и сам хочет пояс UFC в 70 кг, а у старшего пояс забирать нельзя) Приходится пока в Беллаторе тусоваться.
Усман в 314 годах от пояса Ислама )))) пор учёте что все пойдёт удачно
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Александр Степанов
Ответ LNk O
чисто закуска для Усмана
Усман ещё не чемпион)
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Борис _____
Ну правильно, Усман наверняка и сам хочет пояс UFC в 70 кг, а у старшего пояс забирать нельзя) Приходится пока в Беллаторе тусоваться.
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Ryan T.
Ответ LNk O
чисто закуска для Усмана
Уже для Эдвардса. Гнусман твой улетел в "тёмное царство" и реванш тоже останется за англичанином.
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banchik1
А брату своему ты предлагал что-нибудь подобное?
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ситинец
Намёк понял
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Islam5550
Ответ LNk O
чисто закуска для Усмана
К Усману не поднимется он точно , только если к Эдвардсу
+3
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+2
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fedorbazaykin
По-братски, освободи пояс, говорит
+3
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LNk O
чисто закуска для Усмана
+12
-5
+7
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уличный иуда
Он прикалывается над ним?
+3
-2
+1
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