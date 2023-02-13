Брат Хабиба предложил Махачеву подняться в полусредний вес: «Может, тебе прицелиться на еще один пояс?»
Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов отреагировал на победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски в титульном бое UFC в легком весе.
«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста.
Поздравляю тебя, чемп. Король P4P. Может тебе прицелиться на еще один пояс?» – написал Нурмагомедов.
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