Брат Хабиба предложил Махачеву подняться в полусредний вес: «Может, тебе прицелиться на еще один пояс?»

Чемпион Bellator в легком весе отреагировал на победу над в титульном бое UFC в легком весе.

«Лучший боец планеты. Это был отличный бой, самый конкурентный бой за всю карьеру Ислама, но без такой конкуренции не бывает и роста.

Поздравляю тебя, чемп. Король P4P. Может тебе прицелиться на еще один пояс?» – написал Нурмагомедов.

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