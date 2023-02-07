Адесанья про бой Волкановски – Махачев: «Говорят, Ислам слишком большой и сильный. Но люди не знают того, что знаю я»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Исраэль Адесанья Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Впервые я встретился с Волкановски в Таиланде семь лет назад. Он выделялся не скоростью или навыками, а чем-то другим. У него было что-то, чего нельзя увидеть: упорство, решимость, аппетит к разрушению.

Махачев – протеже великого Хабиба Нурмагомедова. Сокрушительный российский борец, который бьет тебя в лицо, переводит в партер, душит до отключки и кричит: «Я же вам говорил».

Говорят, что Ислам слишком большой и сильный. Но люди не знают того, что знаю я. Несмотря на свою славу и известность, титулы и деньги, мой друг Волк все еще усерднее других работает в зале. У него никогда не закончится бензин, он никогда не потеряет волю», – сказал Адесанья.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

Волкановски – о навыках Махачева: «Нам нужно найти ключ к дагестанской борьбе»

Махачев – о бое с Волкановски: «Стать лучшим P4P – это моя мечта»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FRAUD
Но люди не знают того, что знаю я - Так это и так все знают, они все маленькие на экране, а кто-то в живую видел Махачева? Вот и я о чем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Многие недооценивают Волкановски, не зная или забывая, что он весил сотню кг и занимался регби. Этот парень совсем из другого теста, чем тот же Оливейра и я бы назвал его фаворитом, если бы он был чуть повыше. Сейчас 50 на 50 из-за антропометрии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фикиск Фусов
Волк размажет Махачкалу
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
artem klishin
в этот раз какой-то бред сказал Исраэль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Санек знает что Ислам не слишком большой и сильный, а слишком сильный и большой! Вот где собака зарыта!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий