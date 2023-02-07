Адесанья про бой Волкановски – Махачев: «Говорят, Ислам слишком большой и сильный. Но люди не знают того, что знаю я»

Бывший чемпион UFC в среднем весе поделился ожиданиями от боя и .

«Впервые я встретился с Волкановски в Таиланде семь лет назад. Он выделялся не скоростью или навыками, а чем-то другим. У него было что-то, чего нельзя увидеть: упорство, решимость, аппетит к разрушению.

Махачев – протеже великого Хабиба Нурмагомедова. Сокрушительный российский борец, который бьет тебя в лицо, переводит в партер, душит до отключки и кричит: «Я же вам говорил».

Говорят, что Ислам слишком большой и сильный. Но люди не знают того, что знаю я. Несмотря на свою славу и известность, титулы и деньги, мой друг Волк все еще усерднее других работает в зале. У него никогда не закончится бензин, он никогда не потеряет волю», – сказал Адесанья.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит 284 в австралийском Перте.

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