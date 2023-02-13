Адесанья хочет уйти из UFC в течение пяти лет: «У меня есть другие дела в жизни»
Топовый средневес UFC Исраэль Адесанья заявил, что не будет затягивать с уходом из спорта.
33-летний Адесанья соревнуется в профессиональных ММА с 2012 года, проведя в различных промоушенах 25 боев (23 победы и 2 поражения).
«Я здесь уже пять лет? По правде сказать, меня не будет здесь через пять лет. У меня есть и другие дела в жизни.
Мне нравятся бои, и я чертовски хорош в этом, но я никогда не привязывался к MMA и собираюсь уйти на вершине.
Считаю, что это то самое место, откуда вы должны уйти. Опять же, я здесь уже пять лет, и они просто пролетели.
Посмотрим, что произойдет, но я не думаю, что пробуду здесь еще столько же», – сказал Адесанья.
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