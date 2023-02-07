Журналист Лютиков раскритиковал текст Sports.ru про Федора Емельяненко. Брат Александр поделился постом
Журналист Александр Лютиков прокомментировал текст Sports.ru «На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие».
«Третий день читаю про ВОВРЕМЯ УЙТИ.
Хорошо, Федор вовремя ушел в 2012 году. А потом так невовремя вернулся в 2015-м, что провел 9 боев (6 выиграл, 3 проиграл), заработал – грубо – под миллиард рублей и подписал всю свою команду в Bellator. Да еще и сам два раза подрался за титул – в 42 года и в 46. И ничего этого не было бы, если бы он ВОВРЕМЯ УШЕЛ.
Для меня очевидны четыре причины, по которым Федор Емельяненко в 2015 году решил вернуться в ММА.
1. Амбиции. Емельяненко объявил о возвращении вскоре после того, как чемпионом UFC стал Фабрисио Вердум.
2. Семья. Спустя год после первого окончания карьеры Федор воссоединился с первой женой Оксаной. Они были в разводе с 2007 по 2013 годы – то есть, по сути, все время финансового расцвета Федора.
3. Деньги. Доллар стал стоить 60 рублей вместо 35.
4. Команда. Вадиму Немкову 23 года, он только вернулся из армии и может весело рассказать про балдер, чепок и ПХД на белых камнях. Но как ему зарабатывать? Где драться? Куда его подписать? Толе Токову 25, у него уже 20 боев – как продвинуть его за границу? Кому они будут нужны сами по себе, без Федора?
Ну вот. По мне так Федор в 2015 году очень вовремя вернулся.
И мало кто заметил, но даже в 2023 году он не говорит о том, что ушел навсегда. Федор дает понять, что жизнь может заставить вернуться. «То деньги обесцениваются, то революция», – говорит он в интервью Ярославу Степанову.
В первых комментариях оставлю две ссылки и попрошу вас определить, где был написан самый тупорылый текст про ВОВРЕМЯ УЙТИ: на спортс.ру или на чемпионат-ком (ох, уж эта вечная борьба непримиримых конкурентов!)» – написал Лютиков в телеграм-канале.
Пост журналиста поддержал брат Федора Александр Емельяненко, репостнувший запись.
Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут
2. При чём здесь семья вообще не понятно, притянутый за уши пункт.
Остаются только деньги и продвижение команды в беллатор