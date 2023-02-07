Журналист Лютиков раскритиковал текст Sports.ru про Федора Емельяненко. Брат Александр поделился постом

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Александр Лютиков Бокс/MMA/UFC

Журналист Александр Лютиков прокомментировал текст Sports.ru «На самом деле Федор Емельяненко закончился больше 10 лет назад. Грустно, что не ушел раньше и сам подпортил величие».

«Третий день читаю про ВОВРЕМЯ УЙТИ.

Хорошо, Федор вовремя ушел в 2012 году. А потом так невовремя вернулся в 2015-м, что провел 9 боев (6 выиграл, 3 проиграл), заработал – грубо – под миллиард рублей и подписал всю свою команду в Bellator. Да еще и сам два раза подрался за титул – в 42 года и в 46. И ничего этого не было бы, если бы он ВОВРЕМЯ УШЕЛ.

Для меня очевидны четыре причины, по которым Федор Емельяненко в 2015 году решил вернуться в ММА.

1. Амбиции. Емельяненко объявил о возвращении вскоре после того, как чемпионом UFC стал Фабрисио Вердум.

2. Семья. Спустя год после первого окончания карьеры Федор воссоединился с первой женой Оксаной. Они были в разводе с 2007 по 2013 годы – то есть, по сути, все время финансового расцвета Федора.

3. Деньги. Доллар стал стоить 60 рублей вместо 35.

4. Команда. Вадиму Немкову 23 года, он только вернулся из армии и может весело рассказать про балдер, чепок и ПХД на белых камнях. Но как ему зарабатывать? Где драться? Куда его подписать? Толе Токову 25, у него уже 20 боев – как продвинуть его за границу? Кому они будут нужны сами по себе, без Федора?

Ну вот. По мне так Федор в 2015 году очень вовремя вернулся.

И мало кто заметил, но даже в 2023 году он не говорит о том, что ушел навсегда. Федор дает понять, что жизнь может заставить вернуться. «То деньги обесцениваются, то революция», – говорит он в интервью Ярославу Степанову.

В первых комментариях оставлю две ссылки и попрошу вас определить, где был написан самый тупорылый текст про ВОВРЕМЯ УЙТИ: на спортс.ру или на чемпионат-ком (ох, уж эта вечная борьба непримиримых конкурентов!)» – написал Лютиков в телеграм-канале.

Пост журналиста поддержал брат Федора Александр Емельяненко, репостнувший запись.

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7 комментариев

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космонавт на дереве
1. Какие амбиции? стать чемпом беллатора? были бы амбиции пошёл бы в ЮФС

2. При чём здесь семья вообще не понятно, притянутый за уши пункт.

Остаются только деньги и продвижение команды в беллатор
+2
0
+2
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Рашпель793
В принципе то и согласиться можно. Но с другой стороны, Фёдор уже не молод. И нужно думать и о здоровье. Бои на это здоровье не очень хорошо влияют, тем более в зрелом возрасте. Есть печальные примеры. А за деньги здоровье не всегда купишь.
+2
0
+2
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banchik1
Кстати, раньше Лютикова была куда интереснее читать, веселый был гонзо-журналист. Понятно, почему он перешел в узкопрофильную мма-тему, и в ней он действительно шарит, но читать, увы, если ты не фанат единоборств, теперь неинтересно(
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Johnny Walker
Ответ dreamstep
Согласен с Лютиком. Федор закончил в 2012. Подумал 2 года, понял что денег заработать много не получается, и решил вернуться чтобы заработать на оставшуюся часть жизни. Так как даже президентом союза ММА не заработаешь особо много, нужны бои. Плюс во втором приходе подтянул своих ребят в Беллатор, тоже дал ребятам шанс в жизни. А поражения у всех есть, тем более в 46 лет, не все за нолик трясутся.
Так даже махинациями с женой по экипировке не заработать.
+5
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градус ненависти
Ответ Scrumhalf
Шел бы на работу сторожем
забор охранять?
+8
0
+8
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dreamstep
Согласен с Лютиком. Федор закончил в 2012. Подумал 2 года, понял что денег заработать много не получается, и решил вернуться чтобы заработать на оставшуюся часть жизни. Так как даже президентом союза ММА не заработаешь особо много, нужны бои. Плюс во втором приходе подтянул своих ребят в Беллатор, тоже дал ребятам шанс в жизни. А поражения у всех есть, тем более в 46 лет, не все за нолик трясутся.
+9
-2
+7
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Scrumhalf
Шел бы на работу сторожем
+4
-3
+1
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