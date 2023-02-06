Тренер Махачева – о поражении Федора: «Он попал в беду, когда выбросил первый удар»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе, поделился мнением о поражении в бою за титул в тяжелом весе против (технический нокаут в первом раунде).

«Если честно, как только Федор замахнулся и не попал, я подумал: «О-о, это не хорошо. Это не хорошо». Поэтому я не удивлен.

Исходя из того размена, который я увидел, он был немного взволнованным, закрепощенным. Да, такое бывает, но в этом бою он немного перегорел. Я понял, что Федор в беде, когда он выбросил первый удар», – сказал Мендес.

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