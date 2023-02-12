Лучшие моменты боя Махачев – Волкановски
В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул.
На счету Махачева теперь 24 победы и одно поражение в профессиональных ММА. Ислам идет на серии из 12 побед.
Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»
Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее
Оба молодцы и сделали огромную работу, но останусь при своем мнении, что бой был очень близкий.
Насчет 4 пункта - возможно повлияло тоже, как он сказал, что бой был утром, такое впервые. Но хотелось бы увидеть реванш.
2) человек поднялся - и? Этот человек и в полусреднем был, и в лёгком, и в полулегком. Волк вполне себе нормальный легковес
3) про какую почти ночью вы все тут несёте? Победа вполне себе уверенная и закономерная, исходя из рисунка боя ( пересмотрел 3 раунд специально 3 раза, вообщем, я скорее согласен с судьей который 49-46 дал, чем нет)
4) бенз у Махачева закончился всего за 2 минуты до конца боя - на лицо ошибка в подводке к бою, возможно весогонка не совсем по плану пошла (даже взвешивался с полотенцем, чего раньше не было)
Резюмируя - Волк велик, Махачев заслуженно и достаточно уверенно (хоть и в тяжёлом бою) победил. празднования хейторов на спорте не понятны и неуместны
Волк в этой весовой категории дерется лучше чем все остальные бойцы, мог бы и тут доминировать
Ну п4п я бы не поставил Ислама на 1 место :/
Хоть и выиграл, неубедительно выглядело все, если человек поднимается со своей весовой к тебе, то ты должен большее преимущество показывать, а не почти ничью
Меня больше удивило что Даны не было вообще
Это из-за скандала с его женой что ли