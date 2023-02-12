Лучшие моменты боя Махачев – Волкановски

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул.

На счету Махачева теперь 24 победы и одно поражение в профессиональных ММА. Ислам идет на серии из 12 побед.

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9 комментариев

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Антон Суровый
Ответ AnMe
Чуть не продул в 5 раунде конечно Волк в этой весовой категории дерется лучше чем все остальные бойцы, мог бы и тут доминировать Ну п4п я бы не поставил Ислама на 1 место :/ Хоть и выиграл, неубедительно выглядело все, если человек поднимается со своей весовой к тебе, то ты должен большее преимущество показывать, а не почти ничью Меня больше удивило что Даны не было вообще Это из-за скандала с его женой что ли
Отсутсвие весогонки у Волка и вторая весогонка у Ислама , причем после недавней весогонки с Оливейрой.Гонять вес в периоды акклиматизации, так же тяжело, климат Австралии не подошел возможно
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AnMe
Ответ armageddon123456
1) убедительно выигрывать всегда на получится (тем паче у лидера п4п) 2) человек поднялся - и? Этот человек и в полусреднем был, и в лёгком, и в полулегком. Волк вполне себе нормальный легковес 3) про какую почти ночью вы все тут несёте? Победа вполне себе уверенная и закономерная, исходя из рисунка боя ( пересмотрел 3 раунд специально 3 раза, вообщем, я скорее согласен с судьей который 49-46 дал, чем нет) 4) бенз у Махачева закончился всего за 2 минуты до конца боя - на лицо ошибка в подводке к бою, возможно весогонка не совсем по плану пошла (даже взвешивался с полотенцем, чего раньше не было) Резюмируя - Волк велик, Махачев заслуженно и достаточно уверенно (хоть и в тяжёлом бою) победил. празднования хейторов на спорте не понятны и неуместны
Я не хейтер и болел за Ислама.
Оба молодцы и сделали огромную работу, но останусь при своем мнении, что бой был очень близкий.
Насчет 4 пункта - возможно повлияло тоже, как он сказал, что бой был утром, такое впервые. Но хотелось бы увидеть реванш.
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armageddon123456
Ответ AnMe
Чуть не продул в 5 раунде конечно Волк в этой весовой категории дерется лучше чем все остальные бойцы, мог бы и тут доминировать Ну п4п я бы не поставил Ислама на 1 место :/ Хоть и выиграл, неубедительно выглядело все, если человек поднимается со своей весовой к тебе, то ты должен большее преимущество показывать, а не почти ничью Меня больше удивило что Даны не было вообще Это из-за скандала с его женой что ли
1) убедительно выигрывать всегда на получится (тем паче у лидера п4п)
2) человек поднялся - и? Этот человек и в полусреднем был, и в лёгком, и в полулегком. Волк вполне себе нормальный легковес
3) про какую почти ночью вы все тут несёте? Победа вполне себе уверенная и закономерная, исходя из рисунка боя ( пересмотрел 3 раунд специально 3 раза, вообщем, я скорее согласен с судьей который 49-46 дал, чем нет)
4) бенз у Махачева закончился всего за 2 минуты до конца боя - на лицо ошибка в подводке к бою, возможно весогонка не совсем по плану пошла (даже взвешивался с полотенцем, чего раньше не было)

Резюмируя - Волк велик, Махачев заслуженно и достаточно уверенно (хоть и в тяжёлом бою) победил. празднования хейторов на спорте не понятны и неуместны
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AnMe
Чуть не продул в 5 раунде конечно
Волк в этой весовой категории дерется лучше чем все остальные бойцы, мог бы и тут доминировать
Ну п4п я бы не поставил Ислама на 1 место :/
Хоть и выиграл, неубедительно выглядело все, если человек поднимается со своей весовой к тебе, то ты должен большее преимущество показывать, а не почти ничью
Меня больше удивило что Даны не было вообще
Это из-за скандала с его женой что ли
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нерд халилович
Волк поднял свои акции выше стратосферы в спортивном плане!!!
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нерд халилович
Ответ Максим Медов
Хабиб просто обязан быть с лагере Ислама. Следить за дисциплиной и контролировать не просто тренировки, но и бытовую жизнь Ислама. А когда рядом такие несерьезные люди как Зубайра, то и тренировки и бытовая жизнь будут не серьезными. Без Хабиба в лагере не будет порядка, будут нарушать режим. Мне вообще кажется, что Хабиб обиделся на них, так как почувствовал, что команда хочет чтобы его рядом не было из-за его большой требовательности.
Зубайр а не был в лагере Махачева в этом бою, отмазка занижающая заслуги Волка не засчитана. Минус, БАЛОБОЛ!
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-5
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Максим Медов
Хабиб просто обязан быть с лагере Ислама. Следить за дисциплиной и контролировать не просто тренировки, но и бытовую жизнь Ислама. А когда рядом такие несерьезные люди как Зубайра, то и тренировки и бытовая жизнь будут не серьезными. Без Хабиба в лагере не будет порядка, будут нарушать режим. Мне вообще кажется, что Хабиб обиделся на них, так как почувствовал, что команда хочет чтобы его рядом не было из-за его большой требовательности.
+12
-2
+10
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geoo9
Исламу надо пахать как пашет волкановски и как пахал Хабиб - в высоком темпе 5 оппонентов меняются несколько раундов - только так можно наработать дыхалку как у Волка
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+5
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Костя Кот
по этой нарезке выйграл Волк
+5
-3
+2
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