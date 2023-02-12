В Перте (Австралия) завершился турнир 284, в главном событии которого прошел бой за титул в легком весе между и .

Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил титул.

На счету Махачева теперь 24 победы и одно поражение в профессиональных ММА. Ислам идет на серии из 12 побед.

Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»

Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее