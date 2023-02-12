Махачев – о словах Диаза: «Может, он чего-то покурил перед просмотром?»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на реплику Нейта Диаза. Диаз-млашдий в соцсетях написал, что Махачев «получил по заднице» в бою с Алексом Волкановски.
«Может, он чего-то покурил перед просмотром боя?» – сказал Махачев.
Напомним, что утром 12 февраля состоялся турнир UFC 284. В главном событии вечера Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.
Диаз – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам получил по заднице»
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