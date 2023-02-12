Чемпион UFC в легком весе отреагировал на реплику . Диаз-млашдий в соцсетях написал, что Махачев «получил по заднице» в бою с Алексом Волкановски.

«Может, он чего-то покурил перед просмотром боя?» – сказал Махачев.

Напомним, что утром 12 февраля состоялся турнир UFC 284. В главном событии вечера Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

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