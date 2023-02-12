Махачев – о словах Диаза: «Может, он чего-то покурил перед просмотром?»

Теги UFC Нейт Диаз легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на реплику Нейта Диаза. Диаз-млашдий в соцсетях написал, что Махачев «получил по заднице» в бою с Алексом Волкановски.

«Может, он чего-то покурил перед просмотром боя?» – сказал Махачев.

Напомним, что утром 12 февраля состоялся турнир UFC 284. В главном событии вечера Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.

Диаз – о бое Махачева и Волкановски: «Ислам получил по заднице»

Хабиб – о победе Махачева: «Ты – уже история, брат»

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8 комментариев

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The Don Killuminati
Марихуана гай
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Арни Терминатор
...даже по очкам выиграть нельзя уже.
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Ussaev M
вечно обкуренный гангстер
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armageddon123456
Смысле "может" покурил? И смысле "чего-то"? Однозначно покурил, и все даже знаю что именно
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Басанг Басангов
Более интересней высказался Тони Фергюсон: «очень классный бой, все понравилось и вообще Хабиб жирный где ты там, давай устроим шоу, доедай тирамису и выскакивай»
+8
-3
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Мадина Уйгурова
Всмысле может? это обычное состояние Диаза) и не только перед просмотром
+7
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+7
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los merengues
Ответ Los Galácticos
Комментарий удален пользователем
Глубокий вывод, сразу виден серьезный психолог.
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Los Galácticos
Комментарий удален
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TiNO
И явно не сигареты))
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-1
+9
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