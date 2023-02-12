Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Статистика боя: 

Махачев провел четыре тейкдауна из девяти. Все четыре попытки перевода от Волкановски закончились неудачно.

Волкановски нанес больше значимых ударов (70 из 143), но Махачев показал лучший процент точности (57 из 95).

Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.

Cколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
Ответ Kanan Jarrus
так в том то и дело, что ислам дрался с лучшим бойцом промоушена, что значит удивил, это было ожидаемо
все эти рейтинги p4p (как в принципе и любые другие рейтинг UFC, включая официальные) не значат ровным счётом ничего. дана вайт расставляет бойцов по местам, как ему захочется.
по сути, это просто список любимых бойцов даны вайта.
сейчас допингист джонс выиграет 1 бой, и тоже 1 строчку p4p возглавит. и что, мне его лучшим бойцом считать?
от волка конкуренции я не ожидал, потому как думал, что он чемпион слабейшего дивизиона в UFC. в принципе, та же самая логика была у меня, как и у многих, в бою ислама с оливейрой. типа "да с кем он дрался вообще, этот ваш волк? холловея 3 раза побил, два из них очень спорно? этого вашего холловея в лёгком весе и порье бил, вообще не напрягаясь"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Суровый
Ответ zzzeeerrrooo
ага , повезло что по касательнй удар получился , глухой нокаут был очень близко
Там вообще попадания не было,Волк в шею попал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AshAsh
обокрали Алекса - ну в ноябре шейхам же надо "чемпа" везти - не македонца же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нерд халилович
Ответ Михаил Fishing
Алекс оказался не по зубам Исламу. Однозначно нужен реванш. А место лучшего п4п должно остаться у Алекса. Обидно за Алекса, что он потеряет п4п, он его защал неоднократно, и уступил Махачеву на тоненького.
Абсолютно согласен!!! Говорю человек который из лагеря Хабиба. Волк показал в этом бою что он феномен!!!
Ислам молодец что несмотря на мягкий темперамент, психологически не сломался на фоне от повидавшего многое Алекса, в виде множества защит и возможности сохранить пояс... Оливейр, Царукянов, Дариушей он размажет!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Но Ислам был точнее, попал 2 удара из 2, процент попадания 100%. Хыхы. Статистика за Алекса, конечно. Тут как минимум ничья должна быть.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
Ответ zzzeeerrrooo
смысла нет , равные соперники
Обычно это как раз повод для реванша. Закрепить успех или сравнять счёт и сделать грандиозный третий бой, который точно определит лучшего
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агалар
Ответ нерд халилович
А вы лицемеры откуда брались когда Хабиб побеждал?? 👊🏼👊🏼😠
при чем тут Хабиб, зачем Федора оскарблять?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нету Нету
Ислам Р4Р- 1 ?, возможно Волк останется 1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Fishing
Алекс оказался не по зубам Исламу. Однозначно нужен реванш. А место лучшего п4п должно остаться у Алекса. Обидно за Алекса, что он потеряет п4п, он его защал неоднократно, и уступил Махачеву на тоненького.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
Ответ alexander bakulin
хабиб задрал планку. за карьеру не проиграл ни одного раунда (не считая боя с конором, там ирландцу судейки проигранный раунд просто подарили). от ислама ожидали того же самого. а тут победа не в доминирующем стиле, да ещё и над полулёгковесом. я фанат ислама (считаю, что он талантливей хабиба) и тоже ожидал, что волка влёгкую переедет. но не сказать, что боем разочарован. просто волк удивил, реально красавчиком себя показал
так в том то и дело, что ислам дрался с лучшим бойцом промоушена, что значит удивил, это было ожидаемо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нерд халилович
Ответ Агалар
Комментарий удален модератором
А вы лицемеры откуда брались когда Хабиб побеждал?? 👊🏼👊🏼😠
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АланСмити
Волк вышел вперёд только благодаря 5 раунду, но судят не общему количеству ударов, а по ударам в раундах и тут больше раундов забрал Махачев. Пересмотрел сейчас бой на холодную голову и сейчас могу уверенно сказать, что это законная победа Махачев. Во многом чисто техническая, но раунды он забирал. Очень близкие раунды, но в первом и втором он забрал раунд за счет борьбы, третий был без борьбы, концовку даже забрал волк, но в целом скорее Ислам больше времени доминировал в раунде, четвёртый самый спорный для меня, но есть такое понятие, как контроль, который учитывался в пользу Ислама и снова технический судейский фактор в пользу Ислама. 5 раунд без вариантов за Волка. Так что даже понял судью, который дал 4-1. Странно видеть такое в равном бою, но в этих четырёх равных раундах был немного лучше Ислам, вот и все, а Волку приз зрительских симпатий.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Евгений Смеляков
Уверенная победа, ага. Особенно в концовке пятого раунда , когда чуть не отъехал в мир иной
Концовка боя не должна портить общую картину, все таки первый? Второй и четвертные раунд забрал Ислам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агалар
Ответ нерд халилович
А какой процент вы брошенных ударов у Фёдора, неделю назад?? 🤣
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Антон Ch.
Там ничего серьезного в конце не было
ага , повезло что по касательнй удар получился , глухой нокаут был очень близко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whoisme
Как уже писал, Ислам вин, но был искренне удивлен, что один судья "на домашнем" судействе Волка отдал все 4 раунда Исламу. 2 Ислам взял, 2 спорные которые я бы раскинул по одному и 5ый за Волком. 49-46 как-то деклассом выглядят, чего не было
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нерд халилович
Ответ Kanan Jarrus
ислам настолько велик, что даже уверенная победа над p4p вызывает критику.
Я думал мой земляк объективен всегда а ты повёлся на подпивасов... Отдавай должное Волкановски он в этом бою показал что феномен и я думал что он победил... А подпивасы профаны в ММА у них недавно имитатор отлетел от старого Американца😆
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexander bakulin
Ответ Kanan Jarrus
ислам настолько велик, что даже уверенная победа над p4p вызывает критику.
хабиб задрал планку. за карьеру не проиграл ни одного раунда (не считая боя с конором, там ирландцу судейки проигранный раунд просто подарили).
от ислама ожидали того же самого.
а тут победа не в доминирующем стиле, да ещё и над полулёгковесом. я фанат ислама (считаю, что он талантливей хабиба) и тоже ожидал, что волка влёгкую переедет. но не сказать, что боем разочарован. просто волк удивил, реально красавчиком себя показал
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zaur Kirguev
Волкановски удивил прям
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Ch.
Ответ zzzeeerrrooo
даа , концовка была чемпионской
Там ничего серьезного в конце не было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
космонавт на дереве
Ответ Евгений Смеляков
Уверенная победа, ага. Особенно в концовке пятого раунда , когда чуть не отъехал в мир иной
И что? Волк тоже плыл пару раз
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Tpy6kaMerlina
Близкий бой. Реванш был бы уместен
смысла нет , равные соперники
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Kanan Jarrus
ислам настолько велик, что даже уверенная победа над p4p вызывает критику.
даа , концовка была чемпионской
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кувандык Мразебанаев
Ответ Kanan Jarrus
ислам настолько велик, что даже уверенная победа над p4p вызывает критику.
Забыл слово уверенная в кавычки занести
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
неВолкЛарсен
Ответ нерд халилович
А какой процент вы брошенных ударов у Фёдора, неделю назад?? 🤣
Фёдору полтинник,но тебе и этого хватает чтобы ущемиться))не комплексуй братан😁
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий