Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее
Ислам Махачев и Алекс Волкановски на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Статистика боя:
Махачев провел четыре тейкдауна из девяти. Все четыре попытки перевода от Волкановски закончились неудачно.
Волкановски нанес больше значимых ударов (70 из 143), но Махачев показал лучший процент точности (57 из 95).
Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.
Cколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии
по сути, это просто список любимых бойцов даны вайта.
сейчас допингист джонс выиграет 1 бой, и тоже 1 строчку p4p возглавит. и что, мне его лучшим бойцом считать?
от волка конкуренции я не ожидал, потому как думал, что он чемпион слабейшего дивизиона в UFC. в принципе, та же самая логика была у меня, как и у многих, в бою ислама с оливейрой. типа "да с кем он дрался вообще, этот ваш волк? холловея 3 раза побил, два из них очень спорно? этого вашего холловея в лёгком весе и порье бил, вообще не напрягаясь"
Ислам молодец что несмотря на мягкий темперамент, психологически не сломался на фоне от повидавшего многое Алекса, в виде множества защит и возможности сохранить пояс... Оливейр, Царукянов, Дариушей он размажет!!!
от ислама ожидали того же самого.
а тут победа не в доминирующем стиле, да ещё и над полулёгковесом. я фанат ислама (считаю, что он талантливей хабиба) и тоже ожидал, что волка влёгкую переедет. но не сказать, что боем разочарован. просто волк удивил, реально красавчиком себя показал