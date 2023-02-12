Статистика боя Махачев – Волкановски: Алекс нанес больше значимых ударов, но Ислам был точнее

и на UFC 284 в Австралии провели титульный бой в легком весе. Махачев победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Статистика боя:

Махачев провел четыре тейкдауна из девяти. Все четыре попытки перевода от Волкановски закончились неудачно.

Волкановски нанес больше значимых ударов (70 из 143), но Махачев показал лучший процент точности (57 из 95).

Перед этим боем Махачев шел на серии из 11 побед, Волкановски – из 12.

Cколько Махачев, Волкановски и UFC заработают за титульный бой в Австралии