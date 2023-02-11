Волкановски: «Ислам – маленький ребенок по сравнению со здоровяками, которых я видел в лиге по регби. Абсолютные монстры»

Чемпион UFC в полулегком весе высказался о разнице в габаритах с и напомнил о карьере в регби до прихода в единоборства.

«Ислам – маленький ребенок по сравнению со здоровяками, которых я видел в лиге по регби. Те парни как легкие тяжеловесы. Абсолютные монстры. Ты хочешь сказать, что маленький легковес меня напугает? Нет. Он хорош? Да, хорош.

Я отдам ему должное, но не отступлю и не буду переживать. Он будет больше меня, но всю жизнь все были больше. Это никогда не было проблемой – не станет и сейчас», – сказал Волкановски.

12 февраля в Австралии Махачев и Волкановски подерутся за пояс чемпиона легкого веса. Бои основного карда UFC 284 начнутся в 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

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