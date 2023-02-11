Волкановски: «Ислам – маленький ребенок по сравнению со здоровяками, которых я видел в лиге по регби. Абсолютные монстры»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о разнице в габаритах с Исламом Махачевым и напомнил о карьере в регби до прихода в единоборства.

«Ислам – маленький ребенок по сравнению со здоровяками, которых я видел в лиге по регби. Те парни как легкие тяжеловесы. Абсолютные монстры. Ты хочешь сказать, что маленький легковес меня напугает? Нет. Он хорош? Да, хорош.

Я отдам ему должное, но не отступлю и не буду переживать. Он будет больше меня, но всю жизнь все были больше. Это никогда не было проблемой – не станет и сейчас», – сказал Волкановски.

12 февраля в Австралии Махачев и Волкановски подерутся за пояс чемпиона легкого веса. Бои основного карда UFC 284 начнутся в 06:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию!

Волкановски намного ниже Махачева и подерется не в своем весе. А в чем он вообще сильнее?

Новый соперник Махачева – главный боец UFC: работал на стройке, сбросил 30 кг и чуть не умер в самолете

Опрос

Ислам Махачев – Алекс Волкановски: кто победит в титульнике?
4984 голосa
Махачев
72%
Ислам Махачев
Волкановски
28%
Александр Волкановски

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
furybear
Дак если бы разговор шёл исключительно про габариты, то все регбисты были бы в топе мма лиг. Суть не только в размерах, но и в умении этими размерами пользоваться в поединке. Если бы Нгану пришёл в регби поиграть, его бы там завалили на раз - два
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арни Терминатор
Ортега тоже монстр из регби, который чуть было не задушил .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий