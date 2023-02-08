Махачев – про бой с Волкановски: «Хабиб нервничает больше меня, потому что его здесь нет»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова в подготовке к бою с Алексом Волкановски.
«Мы созваниваемся каждый день. Сегодня утром он спросил меня, как идет весогонка. Каждое утро он спрашивает: «Как проходит весогонка? Что ты сегодня делал? Что ел?».
Думаю, он нервничает больше меня, потому что его здесь нет. Я нервничал так же, когда дрался он. Когда ты выходишь в октагон, тебе легче», – сказал Махачев.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте. Нурмагомедова не будет в углу Ислама.
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