Махачев – про бой с Волкановски: «Хабиб нервничает больше меня, потому что его здесь нет»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о роли в подготовке к бою с .

«Мы созваниваемся каждый день. Сегодня утром он спросил меня, как идет весогонка. Каждое утро он спрашивает: «Как проходит весогонка? Что ты сегодня делал? Что ел?».

Думаю, он нервничает больше меня, потому что его здесь нет. Я нервничал так же, когда дрался он. Когда ты выходишь в октагон, тебе легче», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте. Нурмагомедова не будет в углу Ислама.

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