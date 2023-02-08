Махачев – про бой с Волкановски: «Хабиб нервничает больше меня, потому что его здесь нет»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о роли Хабиба Нурмагомедова в подготовке к бою с Алексом Волкановски.

«Мы созваниваемся каждый день. Сегодня утром он спросил меня, как идет весогонка. Каждое утро он спрашивает: «Как проходит весогонка? Что ты сегодня делал? Что ел?».

Думаю, он нервничает больше меня, потому что его здесь нет. Я нервничал так же, когда дрался он. Когда ты выходишь в октагон, тебе легче», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте. Нурмагомедова не будет в углу Ислама.

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2 комментария

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Мага осторожный
Ответ sanek maloi
Вызывайте кратера Конора в Австралию для суеты, может тогда и Хабиб сразу с тапочками прилетит)))
прилетит, но не выйдет из самолета...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Вызывайте кратера Конора в Австралию для суеты, может тогда и Хабиб сразу с тапочками прилетит)))
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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