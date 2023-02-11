Гендиректор PFL: «Мы считаем, что идеально подходим Нганну. В восторге от переговоров, которые ведутся»
Генеральный директор PFL Питер Мюррей рассказал о переговорах с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Мы в восторге от Фрэнсиса и переговоров, которые ведутся. Его следующая глава будет яркой, как и для PFL. Мы считаем, что идеально подходим Нганну», – сказал Мюррей.
В январе президент UFC Дана Уайт заявил, что Нганну отказался от нового контракта с промоушеном.
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