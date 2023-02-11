Петр Ян – о спортсменах в политике: «Чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов?»

Теги UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Боец UFC в легчайшем весе Петр Ян высказался о спортсменах, которые после завершения карьеры занимаются политикой.

– Популярное направление – в Госдуму пойти. Довольно много спортсменов так или иначе там оказываются.

– Почему нет? Ребята хотят оставить после себя приятный след, что-то сделать, принести пользу обществу. У кого-то получается, кто-то на пути к этому. Человек всю жизнь был в спорте, потом вступает в какой-то спортивный департамент. Хочет развивать что-то в своем регионе. Это же хорошо, почему нет?

То, что они идут туда и хотят заниматься общественной деятельностью, это уже хорошо. А чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов? А человек, который родился и вырос у себя на территории, почему нет?

Тактаров советует Яну отказаться от трэштока: «Ему бы поработать как спортсмены из СССР. Нужно молча прийти и победить»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ Павел Мельников
Все начиналось гораздо раньше. Думу спортсменами наполнили уже давно.
Так и учёные с инженерами как с начала 90-х начали уезжать, так и уезжают. Один даже гугл сделал за компанию:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Вадим flanec
А что здесь не так? Кстати могу добавить сюда и Козырева Андрея, бывшего главу МИДа тоже приложившего руку, к сложившейся в 90е годы ситуации в стране.
Ну, 90-ые - они как безвременье в российском бытовом представлении, ни до них, ни после будто ничего не было. Когда любой школьник сидит на уроках истории, ему во всех параграфах объясняют сначала причины, а потом последствия каждого периода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Павел Мельников
А до Гайдара были чрезвычайно "умные" люди, которые подвели страну к тому, что сделал Гайдар. Но клеймить будут ТОЛЬКО Гайдара. Ну, может быть еще его коллегу Чубайса, да Ельцина с Горбачевым - всё.
А что здесь не так? Кстати могу добавить сюда и Козырева Андрея, бывшего главу МИДа тоже приложившего руку, к сложившейся в 90е годы ситуации в стране.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Казбек Бимбасов
Ну как минимум тем, что они как раз НЕ учились, а в это время тренировались, вопрос патриотизма при формировании верхушки безусловно важен, но такие уж ли они патриоты на самом деле? Тогда уж давайте Емельяненко в президенты, причем младшего, тогда вообще весело будет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Dido Escobar
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся "бизнесмены", политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты. Харс Енсен 1932г
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
Эти что ли цвет нации.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
перуха когда молчит, умнее выглядит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Вадим flanec
Был такой, умник-экономист со звучной фамилией Гайдар. Так "наэкономил", что страну чуть было не развалил.
А до Гайдара были чрезвычайно "умные" люди, которые подвели страну к тому, что сделал Гайдар. Но клеймить будут ТОЛЬКО Гайдара. Ну, может быть еще его коллегу Чубайса, да Ельцина с Горбачевым - всё.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Почему мы вынуждены разбираться в сортах гомна . Где реальные академики ,профессора , ученые , философы , мудрецы .
Так здесь же они, на спортс ру, в комментариях пишут. Как не новость так туева хуча финансистов, экономистов, юристов, теоретиков и практиков научных подходов, к управлению государством.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Jurgen Klinsmann
в случае россии разница небольшая, так как главная проблема не в компетентности а в коррумпированности чиновников. а в целом ян не прав конечно, потому что человек который всю жизнь учился бить морду, априори не может лучше работать человека учившегося экономике итп.
Был такой, умник-экономист со звучной фамилией Гайдар. Так "наэкономил", что страну чуть было не развалил.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Dido Escobar
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся "бизнесмены", политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты. Харс Енсен 1932г
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr Azimof
Правильно Федя делал, что молчал. Умнее казался. Ян и тебе бы поучиться этому качеству. Так весь остаток авторитета потерять не долго, набазарив.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Vladimirov
Они хуже для этих должностей тем что не выучились. Сам спросил сам ответил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Veld
тем, что они где-то УЧИЛИСЬ как справедливо заметил сам Ян. при всём уважении к боксёрам и биатлонистам - я куда больше бы доверял какому-нибудь доктору наук в думе, челу с честно написанной кандидатской, какими-нибудь дипломами нормальными и.т.д
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Михаил Иванов
Это сравнение кто в степях Казахстана и шашлычников ?
Все начиналось гораздо раньше. Думу спортсменами наполнили уже давно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарит Абдрашитов
Че Яну тоже коленом по голове ударили?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОЛЛС1911
тем, что вы не учились ни в каких институтах.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MaxBridge
Ээээ… Тем что у них нет образования?))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mario-romario
Действительно зачем кому то какие то там институты, достаточно хорошо уметь драться и быстро бегать!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
42mk@
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Потому что качали мышцы , а не мозги. Может намерения хорошие, но навыков , знаний, опыта нет. Спортсменов легче всего подминает под себя система и более умные коррупционеры. Они становятся просто говорящими головами.
Ключевое- намерения.какой то замкнутый круг- одни хотят но не готовы,другие готовы но хотят другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Nikolaev
все ясно, zеданько, больше за него топим..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Петя, лучше молчи(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Иванов
Ответ Dido Escobar
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся "бизнесмены", политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты. Харс Енсен 1932г
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Почему мы вынуждены разбираться в сортах гомна . Где реальные академики ,профессора , ученые , философы , мудрецы .
Всевозможные толкатели ядра, биатлонисты, боксеры - это и есть парламент. А люди, которые умели что-то делать, уже были выдавлены и покинули страну не один год как, просто это незаметно для всех происходило (задолго до двадцать второго года).
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dido Escobar
Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. Уезжает цвет народа — интеллигенция, то потом в такой стране правителями становятся "бизнесмены", политиками становятся плебеи и проходимцы с улицы, а депутатами базарные спекулянты, спортсмены и артисты.

Харс Енсен 1932г
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ян, похоже, считает, что образование чиновнику незазорно только в России получать, и ему лучше даже совсем без знаний и навыков, чем с какими-то чужеродными. У таких система должна быть строго замкнутой, не дай Бог кто-то что-то из-за границы сюда привезёт в методиках управления.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий