Петр Ян – о спортсменах в политике: «Чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов?»

Боец UFC в легчайшем весе высказался о спортсменах, которые после завершения карьеры занимаются политикой.

– Популярное направление – в Госдуму пойти. Довольно много спортсменов так или иначе там оказываются.

– Почему нет? Ребята хотят оставить после себя приятный след, что-то сделать, принести пользу обществу. У кого-то получается, кто-то на пути к этому. Человек всю жизнь был в спорте, потом вступает в какой-то спортивный департамент. Хочет развивать что-то в своем регионе. Это же хорошо, почему нет?

То, что они идут туда и хотят заниматься общественной деятельностью, это уже хорошо. А чем они хуже тех людей, которые выучились в институте другой страны, а сейчас работают в администрации наших регионов? А человек, который родился и вырос у себя на территории, почему нет?

Тактаров советует Яну отказаться от трэштока: «Ему бы поработать как спортсмены из СССР. Нужно молча прийти и победить»