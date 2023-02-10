Волкановски призвал австралийцев не освистывать Махачева: «Я тоже часто выступаю за границей, так что проявите уважение»

Чемпион UFC в полулегком весе призвал болельщиков из Австралии проявить уважение к Исламу Махачеву, которого освистали на пресс-конференции в Перте перед началом турнира UFC 284.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев будет защищать титул в легком весе в бою против Волкановски.

«Я слышу, как фанаты реагируют на Ислама. Многие здесь болеют против него. Ребята, я тоже часто выступаю в других странах, и там тоже есть люди, которые болеют против меня, тоже много криков в мою сторону. Я просто прошу вас проявить уважение», – сказал Волкановски.

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