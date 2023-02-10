Волкановски призвал австралийцев не освистывать Махачева: «Я тоже часто выступаю за границей, так что проявите уважение»

Теги UFC легкий вес (MMA) Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски призвал болельщиков из Австралии проявить уважение к Исламу Махачеву, которого освистали на пресс-конференции в Перте перед началом турнира UFC 284.

Напомним, что в ночь на 12 февраля Махачев будет защищать титул в легком весе в бою против Волкановски.

«Я слышу, как фанаты реагируют на Ислама. Многие здесь болеют против него. Ребята, я тоже часто выступаю в других странах, и там тоже есть люди, которые болеют против меня, тоже много криков в мою сторону. Я просто прошу вас проявить уважение», – сказал Волкановски.

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3 комментария

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Фрэнк Канистра
Алекс очень крутой чемп и нормальный мужик. Только уважение. Ждем интересный бой.
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Владимир Владимирович
Красавчик 👍 в целом оба спортсмена уважительно относятся друг к другу, за исключением формальностей чтобы раскрутить бой
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Bartez1986
Алекс норм мужик, и уже не раз это доказывал. Ну и боец классный
+12
0
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