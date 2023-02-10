Волкановски – о стиле Махачева: «Ислам очень расчетлив и никогда не идет на ненужный риск»

Чемпион UFC в полулегком весе порассуждал о бойцовском стиле , с которым Алекс подерется за титул в легком весе.

«Махачев – очень расчетливый боец. Он никогда не идет на ненужный риск. Если он пойдет на поиски нокаута, то это неоправданный риск для него.

Поэтому Ислам не будет этого делать. Махачев очень расчетлив в своих действиях и никогда не идет на ненужный риск.

Вероятно, именно поэтому он лучший. Так что он будет драться на задней ноге и ждать нужный момент», – сказал Волкановски.

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