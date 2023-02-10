Волкановски – о стиле Махачева: «Ислам очень расчетлив и никогда не идет на ненужный риск»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски порассуждал о бойцовском стиле Ислама Махачева, с которым Алекс подерется за титул в легком весе.

«Махачев – очень расчетливый боец. Он никогда не идет на ненужный риск. Если он пойдет на поиски нокаута, то это неоправданный риск для него.

Поэтому Ислам не будет этого делать. Махачев очень расчетлив в своих действиях и никогда не идет на ненужный риск.

Вероятно, именно поэтому он лучший. Так что он будет драться на задней ноге и ждать нужный момент», – сказал Волкановски.

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2 комментария

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sfilatov13
это не стиль, это ген
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
Видимо не все его бои смотрел
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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