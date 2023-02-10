Махачев – о свисте фанатов в Австралии: «Вы будете расстроены, ребята»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что недружелюбный прием австралийцев не повлиял на подготовку к бою против .

Поединок за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте.

«Я прилетел в Австралию для этих людей. Когда октагон закроется, фанаты будут просто смотреть.

И вы будете расстроены. Простите, ребят, но это так», – сказал Махачев.

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