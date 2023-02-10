Махачев – о свисте фанатов в Австралии: «Вы будете расстроены, ребята»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что недружелюбный прием австралийцев не повлиял на подготовку к бою против Алекса Волкановски.

Поединок за титул в легком весе состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте.

«Я прилетел в Австралию для этих людей. Когда октагон закроется, фанаты будут просто смотреть.

И вы будете расстроены. Простите, ребят, но это так», – сказал Махачев.

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